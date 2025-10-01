Відео
Провідник розповів, які речі найчастіше крадуть у потязі

Провідник розповів, які речі найчастіше крадуть у потязі

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 10:12
Крадіжки у потягах Укрзалізниці — які речі найчастіше зникають
Пасажири Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Частина пасажирів Укрзалізниці намагаються прихопити із собою якийсь пам'ятний "сувенір", який нагадуватиме про подорож — підсклянник, стакан чи навіть дрібні елементи постелі. Один з провідників поділився, які речі мандрівники крадуть найчастіше в потягах. Вартість таких "сувенірів" вираховують з його зарплати.

Про це він розповів черкаському медіа "18000".

Читайте також:

Крадіжки в потягах УЗ

Про крадіжки пасажирів розповів провідник, який вже багато років працює на залізниці, а останні кілька років — у купейному вагоні. Клептоманія пасажирів є для нього справжньою проблемою — адже кожну вкрадену річ вираховують із його заробітної плати.

Чоловік зазначив, що найчастіше пасажири крадуть склянки, підсклянники "на пам'ять".

"Вони хочуть потім похвалитися, що я їхав, припустимо, (потягом. — Ред.) Одеса-Київ чи Львів, бо в кожної залізниці свій логотип", — поділився провідник.

Він також додав, що іноді пасажири намагаються забрати собі навіть постіль. Провідник фіксує в документах усі видані комплекти, проте одного разу не дорахувався однією постелі.

"У мене ось бабуся їхала, цікава бабуся, такий божий одуванчик. Я знаю, що я кому видавав, відзначаю. У мене це в документації, а приходжу — ні, вона не здає. Сусіди в купе показують — в сумці. Кажу, жіночко, вибачте. Вона: "А я купила", — поділився чоловік.

З його словами, такі випадки — непоодинокі. Найчастіше він недораховує дрібних елементів постелі, найчастіше — рушників.

Укрзалізниця подорож крадіжка поїзди туризм пассажиры
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
