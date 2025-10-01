Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Проводник рассказал, какие вещи чаще всего воруют в поезде

Проводник рассказал, какие вещи чаще всего воруют в поезде

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 10:12
Кражи в поездах Укрзализныци — какие вещи чаще всего исчезают
Пассажиры Укрзализныци. Фото: УНИАН

Часть пассажиров Укрзализныци стараются прихватить с собой какой-то памятный "сувенир", который будет напоминать о путешествии — подстаканник, стакан или даже мелкие элементы постели. Один из проводников поделился, какие вещи путешественники воруют чаще всего в поездах. Стоимость таких "сувениров" высчитывают из его зарплаты.

Об этом он рассказал черкасскому медиа "18000".

Реклама
Читайте также:

Кражи в поездах УЗ

О кражах пассажиров рассказал проводник, который уже много лет работает на железной дороге, а последние несколько лет — в купейном вагоне. Клептомания пассажиров является для него настоящей проблемой — ведь каждую украденную вещь высчитывают из его заработной платы.

Мужчина отметил, что чаще всего пассажиры воруют стаканы, подстаканники "на память".

"Они хотят потом похвастаться, что я ехал, допустим, (поездом. — Ред.) Одесса-Киев или Львов, потому что у каждой железной дороги свой логотип", — поделился проводник.

Он также добавил, что иногда пассажиры пытаются забрать себе даже постель. Проводник рассказал, что фиксирует в документах все выданные комплекты, однако однажды не досчитался одной постели.

"У меня вот бабушка ехала, интересная бабушка, такой божий одуванчик. Я знаю, что я кому выдавал, отмечаю. У меня это в документации, а прихожу — нет, она не сдает. Соседи в купе показывают — в сумке. Говорю, женщина, извините. Она: "А я купила", — поделился мужчина.

По его словам, такие случаи — не единичны. Чаще всего он недосчитывает мелких элементов постели, чаще всего — полотенец.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимость билета, ни стоимость плацкарты.

Также мы писали, что владельцы животных, путешествующих Укрзализныцей, должны соблюдать правила перевозки животных. В частности, на животное всегда нужно покупать отдельный билет.

Укрзализныця путешествие кража поезда туризм пасажири
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации