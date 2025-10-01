Кражи в поездах Укрзализныци — какие вещи чаще всего исчезают

Пассажиры Укрзализныци. Фото: УНИАН

Часть пассажиров Укрзализныци стараются прихватить с собой какой-то памятный "сувенир", который будет напоминать о путешествии — подстаканник, стакан или даже мелкие элементы постели. Один из проводников поделился, какие вещи путешественники воруют чаще всего в поездах. Стоимость таких "сувениров" высчитывают из его зарплаты.

Об этом он рассказал черкасскому медиа "18000".

Кражи в поездах УЗ

О кражах пассажиров рассказал проводник, который уже много лет работает на железной дороге, а последние несколько лет — в купейном вагоне. Клептомания пассажиров является для него настоящей проблемой — ведь каждую украденную вещь высчитывают из его заработной платы.

Мужчина отметил, что чаще всего пассажиры воруют стаканы, подстаканники "на память".

"Они хотят потом похвастаться, что я ехал, допустим, (поездом. — Ред.) Одесса-Киев или Львов, потому что у каждой железной дороги свой логотип", — поделился проводник.

Он также добавил, что иногда пассажиры пытаются забрать себе даже постель. Проводник рассказал, что фиксирует в документах все выданные комплекты, однако однажды не досчитался одной постели.

"У меня вот бабушка ехала, интересная бабушка, такой божий одуванчик. Я знаю, что я кому выдавал, отмечаю. У меня это в документации, а прихожу — нет, она не сдает. Соседи в купе показывают — в сумке. Говорю, женщина, извините. Она: "А я купила", — поделился мужчина.

По его словам, такие случаи — не единичны. Чаще всего он недосчитывает мелких элементов постели, чаще всего — полотенец.

