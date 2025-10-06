Укрзализныця запускает новый рейс Киев-Бухарест — цены на билеты и график

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Из-за закрытого неба многие украинцы вынуждены добираться в Европу длинными маршрутами на автобусах, ожидая в очередях на границе часами. Однако уже с середины октября нашим гражданам будет несколько проще добраться до Румынии. Укрзализныця добавила новый международный рейс Киев — Бухарест.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Новый рейс Киев-Бухарест

Отмечается, что уже с 10 октября 2025 года Укрзализныця запускает новый международный поезд Киев — Бухарест. Его маршрут будет пролегать через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены и Яссы.

Новый международный рейс ежедневно будет отправляться из Киева в 6:30 и прибывать в Бухарест в 06:47 следующего дня. Назад он будет возвращаться из столицы Румынии в 19:10 и прибывать в Киев в 19:41.

Отмечается, что новый рейс будет прибывать к вокзалу Бухареста Gara de Nord, откуда можно удобно добраться до аэропорта. Билеты уже доступны в продаже, их ценник стартует от 3 800 гривен.

