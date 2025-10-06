Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия УЗ запустит новый маршрут за границу — дата и маршрут

УЗ запустит новый маршрут за границу — дата и маршрут

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:12
Укрзализныця запускает новый рейс Киев-Бухарест — цены на билеты и график
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Из-за закрытого неба многие украинцы вынуждены добираться в Европу длинными маршрутами на автобусах, ожидая в очередях на границе часами. Однако уже с середины октября нашим гражданам будет несколько проще добраться до Румынии. Укрзализныця добавила новый международный рейс Киев — Бухарест.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Реклама
Читайте также:

Новый рейс Киев-Бухарест

Отмечается, что уже с 10 октября 2025 года Укрзализныця запускает новый международный поезд Киев — Бухарест. Его маршрут будет пролегать через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены и Яссы.

Новый международный рейс ежедневно будет отправляться из Киева в 6:30 и прибывать в Бухарест в 06:47 следующего дня. Назад он будет возвращаться из столицы Румынии в 19:10 и прибывать в Киев в 19:41.

Отмечается, что новый рейс будет прибывать к вокзалу Бухареста Gara de Nord, откуда можно удобно добраться до аэропорта. Билеты уже доступны в продаже, их ценник стартует от 3 800 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимости билета, ни стоимости плацкарты.

Также мы писали, что владельцы животных, путешествующих Укрзализныцей, должны соблюдать правила перевозки животных. В частности, на животное всегда нужно покупать отдельный билет.

путешествие Европа поезда туризм Румуния билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации