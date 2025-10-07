Відео
Україна
Укрзалізниця додала рейси до популярного курорту — напрямки

Укрзалізниця додала рейси до популярного курорту — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:05
Укрзалізниця анонсувала нові рейси до осінніх Карпат – дати і напрямки
Потяг Укрзалізниці. Фото: instagram.com/nikolyauzua/

Осінь — найкращий час, щоб помилуватися найкрасивішими горами. На час теплої осінньої погоди Укрзалізниця оновила графік рейсів. Компанія додала регіональні поїзди до улюбленого багатьма українцями курорту Ворохта, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Нові рейси Укрзалізниці

Зазначається, що на 16 жовтня було додано потяг №819/820 Коломия — Львів. Він вирушатиме о 16:07 та прибуватиме на кінцеву о 19:56.

17 та 19 жовтня курсуватиме потяг №807/808 Львів — Ворохта, який відправлятиметься о 08:02, а прибуватиме о 13:02. Назад він повертатиметься 17 та 18 жовтня із Ворохти о 14:37 та прибуватиме до Львова о 19:56.

На 18 жовтня компанія додала потяг №810 Львів — Івано-Франківськ. Він відправлятиметься із міста Лева о 07:28 та прибуватиме о 10:03.

З Івано-Франківська до Ворохти було додано потяг №812/811, який відправлятиметься 18 жовтня 11:18 та прибуватиме до курорту о 13:02.

На 19 жовтня Укрзалізниця додала поїзд №852/851 Ворохта — Коломия. Він відправлятиметься о 14:37 та прибуватиме о 17:14.

Квитки на додаткові рейси вже доступні в додатку, на сайті та касах Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнились на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, що Укрзалізниця додала новий міжнародний рейс Київ – Бухарест. Його маршрут пролягатиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени та Ясси.

поїздки Укрзалізниця подорож Карпати поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
