Укрзализныця добавила рейсы на популярный курорт — направления

Укрзализныця добавила рейсы на популярный курорт — направления

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 13:05
Укрзализныця анонсировала новые рейсы в осенние Карпаты — даты и направления
Поезд Укрзализныци. Фото: instagram.com/nikolyauzua/

Осень — лучшее время, чтобы полюбоваться самыми красивыми горами. На время теплой осенней погоды Укрзализныця обновила график рейсов. Компания добавила региональные поезда до любимого многими украинцами курорта Ворохта, которые будут курсировать с 17 по 19 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

Новые рейсы Укрзализныци

Отмечается, что на 16 октября был добавлен поезд №819/820 Коломыя — Львов. Он отправляется в 16:07 и будет прибывать на конечную в 19:56.

17 и 19 октября будет курсировать поезд №807/808 Львов — Ворохта, который будет отправляться в 08:02, а прибывать в 13:02. Назад он будет возвращаться 17 и 18 октября из Ворохты в 14:37 и прибывать во Львов в 19:56.

На 18 октября компания добавила поезд №810 Львов — Ивано-Франковск. Он будет отправляться из города Льва в 07:28 и прибывать в 10:03.

Из Ивано-Франковска в Ворохту был добавлен поезд №812/811, который будет отправляться 18 октября в 11:18 и прибывать на курорт в 13:02.

На 19 октября Укрзализныця добавила поезд №852/851 Ворохта — Коломыя. Он будет отправляться в 14:37 и прибывать в 17:14.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны в приложении, на сайте и кассах Укрзализныци.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимости билета, ни стоимости плацкарты.

Также мы писали, что Укрзализныця добавила новый международный рейс Киев — Бухарест. Его маршрут будет пролегать через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены и Яссы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
