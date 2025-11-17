Видео
Популярный курорт открыл самый высокий отель в мире (фото)

Популярный курорт открыл самый высокий отель в мире (фото)

Дата публикации 17 ноября 2025 15:15
обновлено: 13:40
Где находится самый высокий отель в мире (фото)
Отель Ciel Dubai Marina. Фото: tripadvisor.com

Известная своей роскошью, инновациями и масштабными проектами, столица ОАЭ Дубай представила еще одно архитектурное чудо. В городе наконец открыл свои двери самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina — его высота достигает почти 400 метров. Первые гости уже начали заселяться в номера.

Об этом пишет The Times Of India.

Читайте также:

Новый рекорд в ОАЭ

Высота здания составляет 377 метров, что превышает предыдущий рекорд, установленный отелем Gevora с высотой 356 метров. В Ciel Dubai Marina 82 этажа и 1 004 номера.

В этом отеле находится самый высокий в мире пейзажный бассейн Tattu Sky Pool, расположенный на 76-м этаже на высоте 310 метров. Он является частью ресторана Tattu Dubai, который открылся 10 октября на 74-м этаже.

На 81-м этаже отеля расположен Tattu Sky Lounge & Terrace, откуда открывается невероятный панорамный вид на Дубай.

Отель может похвастаться несколькими ресторанами. В частности, West 13 специализируется на средиземноморской кухне, а East 14 — на азиатских блюдах. Спа-центр и круглосуточный спортзал расположены на 61-м этаже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гости отеля также могут бесплатно посещать пляжный клуб Soluna Beach Club в Пальм-Джумейре. Стоимость проекта составила примерно 544 миллиона долларов.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
