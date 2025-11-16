Видео
Видео

Главная Путешествия Атмосфера чуда — самые красивые елки мира

Атмосфера чуда — самые красивые елки мира

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 09:15
обновлено: 22:16
Где отпраздновать Новый год-2026 — самые красивые елки мира (фото)
Елка в Рокфеллер-центре. Фото: rockefellercenter.com

Уже через считанные недели весь мир будет встречать Новый год. Каждая страна и город по-особенному готовится к этому празднику. В частности, на центральных площадях устанавливают огромные елки, которые украшают яркими огнями и игрушками.

Газета Daily Mail поделилась подборкой самых красивых елок мира.

Читайте также:

Рокфеллер-центр в Нью-Йорке

Каждый год главный садовник США Эрик Паузе специально отбирает елку для Рокфеллер-центра. В этом году дерево будет привезено из Ист-Гринбуша, штат Нью-Йорк. Праздничное дерево будет украшено 50 000 разноцветных огоньков, а на верхушке будет установлена звезда из хрусталя Сваровски. Иллюминация будет включена 3 декабря и проработает до середины января.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капитолий в Вашингтоне

Нынешняя елка будет привезена из национального леса Гумбольдт-Тоябе в Неваде. "Серебряная красавица", имеет высоту 16 метров и сейчас путешествует из Невады в Вашингтон. Церемония зажжения огней на елке состоится в начале декабря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елка Galeries Lafayette в Париже

Нынешняя елка будет разработана иллюстратором Жанной Деталанте. Она будет сиять огнями с 12 ноября по 31 декабря. Зимняя красавица будет расположена прямо под стеклянным куполом торгового центра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Губбио в Италии

"Елка" Губбио освещает гору Ингино с 1981 года. Это вовсе не традиционная елка, а огромная световая инсталляция, простирающаяся по всей горе Ингино. Она настолько велика, что ее видно за много километров. Каждый год ее зажигают 7 декабря, и она будет сиять каждый вечер с 17:00 до 11 января 2026 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

путешествие Нью-Йорк Рождество новогодняя елка туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
