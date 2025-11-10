Видео
Где побывать в Яремче зимой — интересные развлечения для семьи

Дата публикации 10 ноября 2025 20:25
обновлено: 18:03
Развлечения в Яремче зимой 2026 — чем заняться на рождественские праздники
Уже скоро в Украину придет настоящая зима, а потому время выбирать место для новогоднего отпуска. Одним из самых популярных курортов являются Украинские Карпаты. Здесь есть небольшой живописный город Яремче, где есть много интересных развлечений для туристов в праздничную зимнюю пору — от атмосферных ярмарок до чанов.

Новини.LIVE расскажут, чем можно себя развлечь в Яремче.

Покататься на лыжах и сноубордах

На курорте есть подъемник Багривец высотой 250 метров. Такой спуск прекрасно подойдет для детей или тех, кто только осваивает лыжи или сноуборд. У подножия можно взять в прокат соответствующее снаряжение. Когда вы станете более уверенными — отправляйтесь в Буковель или Ворохту, которые расположены неподалеку.

Насладиться заснеженными горами

Тем, кто впервые в Яремче, стоит прогуляться по заснеженной Тропе Довбуша и подняться на гору Маковица. С вершины горы открываются невероятные виды на зимние Карпаты.

Попробовать традиционные блюда

После насыщенного развлечениями дня стоит посетить одно из местных заведений и попробовать вкусные блюда гуцульской кухни — банош, деруны с грибами или бограч. Завершить вечер можно чашечкой душистого карпатского травяного чая или глинтвейна.

Восстановить силы в чанах и саунах

Яремче известно своими оздоровительными процедурами, а потому здесь можно восстановить свою энергию после рабочих будней купанием в чанах. Также в большинстве отелей и усадеб доступны сауны, где можно согреться после прогулки на морозе.

Купить сувениры на рождественской ярмарке

Яремче на Рождество превращается в сказку — праздничные представления и вертепы, а также атмосферные ярмарки с многообразием блюд, напитков и сувениров. Хотя в этот период на курорте растут цены — однако полученные эмоции стоят каждой потраченной копейки.

Напомним, мы рассказывали о невероятных скалах, где можно прекрасно восстановить силы среди тишины и насладиться красотой Карпат. Эта локация менее популярна, чем Буковель и Яремче — здесь нет толп туристов, грязи и шума.

Также мы писали о лучших смотровых площадках в Карпатах, с которых открываются невероятные виды. Некоторые из них только для экстремалов — они построены прямо над пропастью.

путешествие Карпаты зима Рождество туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
