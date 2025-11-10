Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Де побувати в Яремче взимку — цікаві розваги для усієї родини

Де побувати в Яремче взимку — цікаві розваги для усієї родини

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 20:25
Оновлено: 18:03
Розваги в Яремче взимку 2026 — чим зайнятися на різдвяні свята
Святкова атмосфера у Яремче. Фото: Pinterest

Вже незабаром в Україну прийде справжня зима, а тому час обирати місце для новорічної відпустки. Одним із найпопулярніших курортів є Українські Карпати. Тут є невелике мальовниче місто Яремче, де є багато цікавих розваг для туристів у святкову зимову пору — від атмосферних ярмарків до чанів.

Новини.LIVE розкажуть, чим можна себе розважити у Яремче.

Реклама
Читайте також:

Покататись на лижах та сноубордах

На курорті є витяг Багрівець висотою 250 метрів. Такий спуск чудово підійде для дітей чи тих, хто тільки опановує лижі чи сноуборд. У підніжжя можна взяти у прокат відповідне спорядження. Коли ви станете більш впевненими — вирушайте до Буковеля чи Ворохти, які розташовані неподалік.

Насолодитися засніженими горами

Тим, хто вперше у Яремче, варто прогулятися засніженою Стежкою Довбуша та піднятися на гору Маковиця. З вершини гори відкриваються неймовірні краєвиди на зимові Карпати.

Скуштувати традиційні страви

Після насиченого розвагами дня варто завітати в один із місцевих закладів та спробувати смачні страви гуцульської кухні — банош, деруни з грибами чи бограч. Завершити вечір можна чашечкою запашного карпатського трав'яного чаю чи глінтвейну.

Відновити сили у чанах та саунах

Яремче відоме своїми оздоровчими процедурами, а тому тут можна відновити енергію після робочих буднів купанням у чанах. Також у більшості готелів та садиб доступні сауни, де можна зігрітись після прогулянки на морозі.

Придбати сувеніри на різдвяному ярмарку

Яремче на Різдво перетворюється на казку — святкові вистави та вертепи, а також атмосферні ярмарки із різноманіттям страв, напоїв та сувенірів. Хоча в цей період на курорті зростають ціни — проте отримані емоції вартують кожної витраченої копійки.

Нагадаємо, ми розповідали про неймовірні скелі, де можна чудово відновити сили серед тиші та насолодитися красою Карпат. Ця локація менш популярна за Буковель та Яремче — тут немає натовпів туристів, бруду та шуму.

Також ми писали про кращі оглядові майданчики в Карпатах, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. Деякі з них лише для екстремалів — вони побудовані просто над прірвою.

подорож Карпати зима Різдво туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації