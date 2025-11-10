Розваги в Яремче взимку 2026 — чим зайнятися на різдвяні свята

Святкова атмосфера у Яремче. Фото: Pinterest

Вже незабаром в Україну прийде справжня зима, а тому час обирати місце для новорічної відпустки. Одним із найпопулярніших курортів є Українські Карпати. Тут є невелике мальовниче місто Яремче, де є багато цікавих розваг для туристів у святкову зимову пору — від атмосферних ярмарків до чанів.

Покататись на лижах та сноубордах

На курорті є витяг Багрівець висотою 250 метрів. Такий спуск чудово підійде для дітей чи тих, хто тільки опановує лижі чи сноуборд. У підніжжя можна взяти у прокат відповідне спорядження. Коли ви станете більш впевненими — вирушайте до Буковеля чи Ворохти, які розташовані неподалік.

Насолодитися засніженими горами

Тим, хто вперше у Яремче, варто прогулятися засніженою Стежкою Довбуша та піднятися на гору Маковиця. З вершини гори відкриваються неймовірні краєвиди на зимові Карпати.

Скуштувати традиційні страви

Після насиченого розвагами дня варто завітати в один із місцевих закладів та спробувати смачні страви гуцульської кухні — банош, деруни з грибами чи бограч. Завершити вечір можна чашечкою запашного карпатського трав'яного чаю чи глінтвейну.

Відновити сили у чанах та саунах

Яремче відоме своїми оздоровчими процедурами, а тому тут можна відновити енергію після робочих буднів купанням у чанах. Також у більшості готелів та садиб доступні сауни, де можна зігрітись після прогулянки на морозі.

Придбати сувеніри на різдвяному ярмарку

Яремче на Різдво перетворюється на казку — святкові вистави та вертепи, а також атмосферні ярмарки із різноманіттям страв, напоїв та сувенірів. Хоча в цей період на курорті зростають ціни — проте отримані емоції вартують кожної витраченої копійки.

