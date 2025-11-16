Відео
Головна Мандри Атмосфера дива — найгарніші ялинки світу

Атмосфера дива — найгарніші ялинки світу

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 09:15
Оновлено: 22:16
Де відсвяткувати Новий рік-2026 — найгарніші ялинки світу (фото)
Ялинка у Рокфеллер-центрі. Фото: rockefellercenter.com

Вже за лічені тижні весь світ зустрічатиме Новий рік. Кожна країна та місто по-особливому готується до цього свята. Зокрема, на центральних площах встановлюють величезні ялинки, які прикрашають яскравими вогнями та іграшками.

Газета Daily Mail поділилась підбіркою найгарніших ялинок світу.

Рокфеллер-центр у Нью-Йорку

Кожен рік головний садівник США Ерік Паузе спеціально відбирає ялинку для Рокфеллер-центру. Цього року дерево буде привезено з Іст-Грінбуша, штат Нью-Йорк. Святкове дерево буде прикрашено 50 000 різнокольорових вогників, а на верхівці буде встановлено зірку з кришталю Сваровскі. Ілюмінація буде увімкнена 3 грудня і пропрацює до середини січня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капітолій у Вашингтоні

Цьогорічна ялинка буде привезена з національного лісу Гумбольдт-Тоябе в Неваді. "Срібна красуня", має висоту 16 метрів і зараз подорожує з Невади до Вашингтона. Церемонія запалення вогнів на ялинці відбудеться на початку грудня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ялинка Galeries Lafayette у Парижі 

Цьогорічна ялинка буде розроблена ілюстраторкою Жанною Деталанте. Вона сяятиме вогнями з 12 листопада до 31 грудня. Зимова красуня буде розташована прямо під скляним куполом торгового центру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Губбіо в Італії

"Ялинка" Губбіо освітлює гору Інгіно з 1981 року. Це зовсім не традиційна ялинка, а величезна світлова інсталяція, що простягається по всій горі Інгіно. Вона настільки велика, що її видно за багато кілометрів. Щороку її запалюють 7 грудня, і вона буде сяяти щовечора з 17:00 до 11 січня 2026 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми  розповідали, який пляж визнали найгіршим на Гававях. Експерти пояснили, чому там не варто витрачати свої кошти.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
