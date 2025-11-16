Де відсвяткувати Новий рік-2026 — найгарніші ялинки світу (фото)

Ялинка у Рокфеллер-центрі. Фото: rockefellercenter.com

Вже за лічені тижні весь світ зустрічатиме Новий рік. Кожна країна та місто по-особливому готується до цього свята. Зокрема, на центральних площах встановлюють величезні ялинки, які прикрашають яскравими вогнями та іграшками.

Газета Daily Mail поділилась підбіркою найгарніших ялинок світу.

Рокфеллер-центр у Нью-Йорку

Кожен рік головний садівник США Ерік Паузе спеціально відбирає ялинку для Рокфеллер-центру. Цього року дерево буде привезено з Іст-Грінбуша, штат Нью-Йорк. Святкове дерево буде прикрашено 50 000 різнокольорових вогників, а на верхівці буде встановлено зірку з кришталю Сваровскі. Ілюмінація буде увімкнена 3 грудня і пропрацює до середини січня.

Капітолій у Вашингтоні

Цьогорічна ялинка буде привезена з національного лісу Гумбольдт-Тоябе в Неваді. "Срібна красуня", має висоту 16 метрів і зараз подорожує з Невади до Вашингтона. Церемонія запалення вогнів на ялинці відбудеться на початку грудня.

Ялинка Galeries Lafayette у Парижі

Цьогорічна ялинка буде розроблена ілюстраторкою Жанною Деталанте. Вона сяятиме вогнями з 12 листопада до 31 грудня. Зимова красуня буде розташована прямо під скляним куполом торгового центру.

Губбіо в Італії

"Ялинка" Губбіо освітлює гору Інгіно з 1981 року. Це зовсім не традиційна ялинка, а величезна світлова інсталяція, що простягається по всій горі Інгіно. Вона настільки велика, що її видно за багато кілометрів. Щороку її запалюють 7 грудня, і вона буде сяяти щовечора з 17:00 до 11 січня 2026 року.

