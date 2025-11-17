Відео
Дата публікації: 17 листопада 2025 15:15
Оновлено: 13:40
Де знаходиться найвищий готель у світі (фото)
Готель Ciel Dubai Marina. Фото: tripadvisor.com

Відома своєю розкішшю, інноваціями та масштабними проєктами, столиця ОАЕ Дубай представила ще одне архітектурне диво. В місті нарешті відкрив свої двері найвищий готель у світі Ciel Dubai Marina — його висота сягає майже 400 метрів. Перші гості вже почали заселятися в номери.

Про це пише The Times Of India.

Новий рекорд в ОАЕ

Висота будівлі складає 377 метрів, що перевищує попередній рекорд, встановлений готелем Gevora із висотою 356 метрів. У Ciel Dubai Marina 82 поверхи та 1 004 номери.

В цьому готелі знаходиться найвищий у світі пейзажний басейн Tattu Sky Pool, розташований на 76-му поверсі на висоті 310 метрів. Він є частиною ресторану Tattu Dubai, який відкрився 10 жовтня на 74-му поверсі.

На 81-му поверсі готелю розташований Tattu Sky Lounge & Terrace, звідки відкривається неймовірний панорамний вид на Дубай.

Готель може похвалитися декількома ресторанами. Зокрема, West 13 спеціалізується на середземноморській кухні, а East 14 — на азійських стравах. Спа-центр і цілодобовий спортзал розташовані на 61-му поверсі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гості готелю також можуть безплатно відвідувати пляжний клуб Soluna Beach Club у Пальм-Джумейрі. Вартість проєкту склала приблизно 544 мільйони доларів.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
