Туристка показала новый люкс УЗ за 700 гривен (видео)

Дата публикации 5 ноября 2025 15:15
обновлено: 15:34
Как выглядят новые купе в поезде Львов-Житомир (видео)
Поезд УЗ прибывает на станцию. Фото: УНИАН

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци, ведь это довольно удобный и выгодный вариант добраться почти до любого города. В этом году компания обновила парк пассажирских вагонов. Одна из путешественниц показала условия в новеньких купе "Люкс" на одном из внутренних направлений УЗ.

Соответствующий ролик опубликовала пользователь keisfam в TikTok.

Читайте также:

Как выглядят новые купе в поезде УЗ

Путешественница показала условия в одном из купе-люкс поезда Львов — Житомир. Билет в одну сторону обошелся девушке в 700 гривен.

Туристка рассказала, что в новом купе всего два места и оно гораздо просторнее, чем в старых вагонах. Здесь также широкие кровати и предоставляется дополнительный матрас и подушка, что добавляет комфорта для отдыха. Кроме того, в новых купе также гораздо лучше и чище постель. Из дополнительных удобств — телевизор, несколько розеток и фонарик возле кровати.

Каждому пассажиру выдают бутылочку газировки с брендированием и одноразовый набор с мелочами — салфетками, зубочистками и другим.

В таком поезде также будет в разы удобнее собираться — здесь есть два больших зеркала у каждой кровати.

https://www.tiktok.com/@keisfam/video/7499397388344298758?_r=1&amp;_t=ZM-8xy3r2ndKlk

@keisfam

Первый раз покупаю купе люкс от Укрзализныци🫣 Вот такой обзор получился) P.S до сих пор в шоке, что ухватила его за такую цену (это направление Львов-Житомир) #укрзализныця #поезд #поезд #обзор #уз #купе #купелюкс #люксакрзализныця #путешествуйукраиной

♬ Move Your Body (Future House) - Tchami & Marshall Jefferson

Напомним, Укрзализныця позволяет вернуть билеты на международные рейсы, но с определенными условиями. Полная компенсация действует за 24 часа до отправления.

Также узнавайте, на какие даты будут доступны бесплатные билеты на поезда Укрзализныци.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
