Возврат билетов УЗ в Европу — правила и инструкции пассажирам

Как вернуть билеты УЗ на международные направления — правила
Жизнь — непредсказуемая вещь и могут так сложиться обстоятельства, что придется отложить желанный отпуск или визит к родным. К счастью, в отличие от большинства авиакомпаний, Укрзализныця возвращает часть стоимости билета не только на внутренние направления, но и на международные. Однако это можно сделать только в установленные правилами компании сроки.
О том, как без потери средств вернуть билеты на международные направления, говорится на сайте УЗ.
Какую стоимость билета возвращает УЗ
Отмечается, что билеты на зарубежные направления необходимо возвращать надо на той же платформе, где вы их покупали — на сайте или в приложении. В компании объяснили, что путешественники платят не только за стоимость билета, но и дополнительно платят плацкарту — часть проездного документа (билета), часть стоимости проезда, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне, а также НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставку.
Если пассажир возвращает билет международного назначения не менее чем за 24 часа до отправления поезда — ему выплачивается полная стоимость билета и плацкарты. От 24 до 6 часов до отправления поезда пассажиру выплачивается полная стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты. За менее чем 6 часов до отправления поезда, но не более 1 часа после его отправления — не возвращается плацкарта.
В каких случаях УЗ не возвращает средства за билет
Если же вы опоздали на поезд — у вас есть час, чтобы вернуть билеты, ведь позже этого срока средства за билет компания уже не будет компенсировать. Средства возвращаются на ту карточку, которой вы оплатили билет, в течение 30 рабочих дней.
