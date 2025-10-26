Відео
Україна
Як повернути квитки УЗ на міжнародні напрямки — правила компанії

Як повернути квитки УЗ на міжнародні напрямки — правила компанії

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 06:12
Оновлено: 10:15
Повернення квитків УЗ до Європи — правила та інструкції пасажирам
Посадка на потяг. Фото: УНІАН

Життя — непередбачувана річ і можуть так скластися обставини, що доведеться відкласти омріяну відпустку чи візит до рідних. На щастя, на відміну від більшості авіакомпаній, Укрзалізниця повертає частину вартості квитка не лише на внутрішні напрямки, а й на міжнародні. Проте це можна зробити лише у встановлені правилами компанії терміни.

Про те, як без втрати коштів повернути квитки на міжнародні напрямки, йдеться на сайті УЗ.

Читайте також:

Яку вартість квитка повертає УЗ

Зазначається, що квитки до закордонних напрямків необхідно повертати треба на тій же платформі, де ви їх купували — на сайті чи в застосунку. У компанії пояснили, що мандрівники платять не лише за вартість квитка, а й додатково сплачують плацкарту — частину проїзного документа (квитка), частину вартості проїзду, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні, а також ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставку.

Якщо пасажир повертає квиток міжнародного призначення не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда — йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти. Від 24 до 6 годин до відправлення поїзда пасажиру виплачується повна вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти. За менше ніж 6 годин до відправлення потяга, але не більше 1 години після його відправлення — не повертається плацкарта.

В яких випадках УЗ не повертає кошти за квиток

Якщо ж ви запізнились на потяг — у вас є година, щоб повернути квитки, адже пізніше цього терміну кошти за квиток компанія вже не буде компенсувати. Кошти повертаються на ту картку, якою ви оплатили квиток, протягом 30 робочих днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави. через те, що впала верхня полиця в купе.

Укрзалізниця подорож гроші туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
