Україна
В потязі Київ-Варшава на пасажирку впала полиця — що кажуть в УЗ

В потязі Київ-Варшава на пасажирку впала полиця — що кажуть в УЗ

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 19:16
На пасажирку УЗ впала верхня полиця — що кажуть в Укрзалізниці про інцидент
Люди на вокзалі. Фото: УНІАН

Через закрите небо українці почали більше подорожувати залізничним сполученням. Укрзалізниця пропонує багато напрямків до міст Європи, зокрема Угорщини й Польщі, проте якість деяких вагонів не завжди відповідає очікуванням. Одна з пасажирок поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом через те, що впала верхня полиця в купе.

Відповідну публікацію в соцмережі Instagram оприлюднила користувачка irynaliakhina.

Читайте також:

Впала верхня полиця в купе потяга Київ-Варшава

Мандрівниця розповіла, що інцидент трапився в потязі Київ-Варшава, де в RIC-купе передбачені 3 полиці, верхня з них впала на її нижнє місце.

"Якщо ви хоч раз у житті їздили на нижній полиці потяга Укрзалізниці, то напевно думали: "А що, якщо полиця зверху впаде на мене?" А якщо вам доводилося їхати в RIC-купе, де полиць три, і над головою висить та сама "стрьомна" середня — ця думка, певно, не відпускала вас всю дорогу. Недарма. На мою полицю вона таки впала", — поділилась пасажирка.

На щастя, мандрівниця не постраждала, адже в момент падіння вона встала зі свого місця. Важка полиця могла її сильно травмувати.

"Якби я затрималася в згорбленій позі лотоса на своїй полиці на одну секунду довше — цей пост писала б не я. Не знаю, чому саме в той момент я вирішила встати з полиці, але щиро вдячна Богу, що так сталося", — додала вона.

Пасажирка розповіла, що на верхній полиці спала худенька дівчина вагою 55 кілограмів, яка прокинулася та опинилася на нижній полиці. Вона додала, що на одній зі станцій майстер прийшов полагодити полицю.

Як в Укрзалізниці відреагували на інцидент

В компанії заявили, що повідомили про інцидент до причетного депо, полиці та петлі пообіцяли перевірити і у Варшаві, і в Києві. В УЗ додали, що перед кожним рейсом вагони проходять контроль, і про це складається відповідний акт.

Відповідь Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, що в Європі запустять унікальний потяг. В кожному купе будуть умови, наближені до готельного номера.

Укрзалізниця подорож туризм інцидент травма
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
