Україна
Дата публікації: 20 жовтня 2025 05:12
Оновлено: 16:30
Як повернути електронний квиток на поїзд УЗ —  інструкція для пасажирів
Провідник перевіряє квиток. Фото: УНІАН

Життя, а особливо у час війни, дуже непередбачуване. У кожного може статися ситуація, коли через вимушені обставини доведеться відкласти візит до рідних чи давно омріяну відпустку. На щастя, Укрзалізниця дозволяє повертати квитки та за окремими правилами компенсує частину їхньої вартості.

Новини.LIVE розкаже, яка сума компенсацій при поверненні квитків УЗ.

Відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, пасажир при купівлі квитка сплачує не лише його вартість, а й додатково плацкарту — частину проїзного документа (квитка), яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні, а також ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставку. 

Пасажир, яки запізнився на потяг з особистих причин, може повернути свій невикористаний квиток до каси лише протягом однієї години з моменту відправлення потягу. Якщо ви повернете квиток до залізничної каси не пізніше, ніж через годину після відправлення поїзда, УЗ поверне вам лише вартість квитка. Не повертається вартість плацкарти, ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставка. Компенсація вартості проїзного документа в такому випадку здійснюється виключно у залізничних касах.

На повну компенсацію вартості квитка, включно з комісійним збором та плацкартою, пасажир має право лише у випадках:

  • якщо потяг було скасовано з вини перевізника;
  • потяг затримався на більше ніж на 1 годину з вини перевізника;
  • ненадання пасажиру місць, зазначених у проїзному документі;
  • запізнення пасажира на поїзд з пункту пересадки з вини перевізника і відмови пасажира при цьому скористатися іншими місцями чи поїздом.

Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
