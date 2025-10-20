Видео
Видео

Главная Путешествия Как вернуть деньги за билет Укрзализныци — правила компании

Как вернуть деньги за билет Укрзализныци — правила компании

Дата публикации 20 октября 2025 05:12
обновлено: 16:30
Как вернуть электронный билет на поезд УЗ — инструкция для пассажиров
Проводник проверяет билет. Фото: УНИАН

Жизнь, а особенно во время войны, очень непредсказуема. У каждого может произойти ситуация, когда из-за вынужденных обстоятельств придется отложить визит к родным или давно желанный отпуск. К счастью, Укрзализныця позволяет возвращать билеты и по отдельным правилам компенсирует часть их стоимости.

Новини.LIVE расскажет, какова сумма компенсаций при возврате билетов УЗ.

В соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, пассажир при покупке билета платит не только его стоимость, но и дополнительно плацкарту — часть проездного документа (билета), которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне, а также НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставку.

Пассажир, опоздавший на поезд по личным причинам, может вернуть свой неиспользованный билет в кассу только в течение одного часа с момента отправления поезда. Если вы вернете билет в железнодорожную кассу не позднее, чем через час после отправления поезда, УЗ вернет вам только стоимость билета. Не возвращается стоимость плацкарты, НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставка. Компенсация стоимости проездного документа в таком случае осуществляется исключительно в железнодорожных кассах.

На полную компенсацию стоимости билета, включая комиссионный сбор и плацкарту, пассажир имеет право только в случаях:

  • если поезд был отменен по вине перевозчика;
  • поезд задержался более чем на 1 час по вине перевозчика;
  • непредоставления пассажиру мест, указанных в проездном документе;
  • опоздание пассажира на поезд из пункта пересадки по вине перевозчика и отказа пассажира при этом воспользоваться другими местами или поездом.

