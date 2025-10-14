Видео
Главная Путешествия Пункт пропуска на границе с Польшей будет работать иначе

Пункт пропуска на границе с Польшей будет работать иначе

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 18:12
Пункт пропуска "Краковец-Корчева" — в течение двух месяцев возможны задержки движения
Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Чтобы не разрушить свои планы, стоит всегда перед поездкой за пределы нашей страны всегда проверять график работы и актуальные изменения на пунктах пересечения границы. Так, в ближайшие несколько месяцев на п/п "Краковец-Корчева" на границе между Украиной возможно замедление движения грузового транспорта.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Читайте также:

Задержки на границе с Польшей

Сообщается, что в период с 15.10.2025 по 15.12.2025 года на пункте пропуска "Краковец-Корчева" будут проводить профилактическое обслуживание весовых комплексов, а также осуществлять монтаж систем радиационного контроля.

В связи с этим на пункте пропуска ожидается замедление пропускных операций для грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

Таможенники призвали водителей учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для поездок альтернативные пункты пропуска.

Узнать об актуальном состоянии очередей на границе можно по ссылке.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли везти с собой сало через польско-украинскую границу. Правила Евросоюза регламентируют исчерпывающий перечень товаров, которые запрещено ввозить в страны-участники.

Также мы писали, какие фразы вам могут понадобиться при пересечении польско-украинской границы. Овладев ими, вы будете чувствовать себя значительно увереннее во время прохождения контроля и избежите недоразумений с представителями польской таможни.

Польша правила путешествие туризм выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
