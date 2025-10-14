Пункт пропуска "Краковец-Корчева" — в течение двух месяцев возможны задержки движения

Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Чтобы не разрушить свои планы, стоит всегда перед поездкой за пределы нашей страны всегда проверять график работы и актуальные изменения на пунктах пересечения границы. Так, в ближайшие несколько месяцев на п/п "Краковец-Корчева" на границе между Украиной возможно замедление движения грузового транспорта.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Задержки на границе с Польшей

Сообщается, что в период с 15.10.2025 по 15.12.2025 года на пункте пропуска "Краковец-Корчева" будут проводить профилактическое обслуживание весовых комплексов, а также осуществлять монтаж систем радиационного контроля.

В связи с этим на пункте пропуска ожидается замедление пропускных операций для грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

Таможенники призвали водителей учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для поездок альтернативные пункты пропуска.

Узнать об актуальном состоянии очередей на границе можно по ссылке.

