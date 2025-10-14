Відео
Україна
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею працюватиме інакше

Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею працюватиме інакше

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 18:12
Пункт пропуску "Краківець-Корчова" — протягом двох місяців можливі затримки руху
Контроль на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Щоб не зруйнувати свої плани, варто завжди перед поїздкою за межі нашої країни завжди перевіряти графік роботи та актуальні зміни на пунктах перетину кордону. Так, у найближчі кілька місяців на п/п "Краківець-Корчова" на кордоні між Україною можливе сповільнення руху вантажного транспорту.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Читайте також:

Затримки на кордоні з Польщею

Повідомляється, що в період з 15.10.2025 по 15.12.2025 року на пункті пропуску "Краківець-Корчова" будуть проводити профілактичне обслуговування вагових комплексів, а також здійснювати монтаж систем радіаційного контролю.

У зв'язку із цим на пункті пропуску очікується сповільнення пропускних операцій для вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

Митники закликали водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для поїздок альтернативні пункти пропуску.

Дізнатися про актуальний стан черг на кордоні можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна везти із собою сало через польсько-український кордон. Правила Євросоюзу регламентують вичерпний перелік товарів, які заборонено ввозити до країн-учасників.

Також ми писали, які фрази вам можуть знадобитися під час перетину польсько-українського кордону. Опанувавши їх, ви будете почувати себе значно впевненішими під час проходження контролю та уникнете непорозумінь із представниками польської митниці.

Польща правила подорож туризм виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
