Перетин кордону з Польщею у 2025 році — чи можна перевозити сало

Перетин кордону. Фото: РБК-Україна

Українці на кордоні з Польщею можуть зіштовхнутися із непередбачуваними проблемами. Європейська країна забороняє ввозити більшість товарів та харчових продуктів. За порушення вимог законодавства у мандрівників можуть вилучити заборонену їжу та відмовити у виїзді.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна везти із собою сало через польсько-український кордон.

Перетин кордону з Польщею — чи можна везти сало

За кордоном важко знайти улюблені продукти, тож іноді українці беруть із собою шматочок сала, щоб доповнити один з прийомів їжі. Проте такий здавалось би звичний для нас продукт може викликати купу проблем при перетині кордону.

Річ у тім, що правила Євросоюзу суворо забороняють ввозити на його територію популярні продукти:

свіже молоко;

м'ясні продукти тваринного походження — свіже м'ясо, сало, а також ковбасу, сосиски тощо;

кисломолочні продукти.

Попри тривалі терміни зберігання, сало належить до продуктів тваринного походження і його категорично заборонено перевозити через українсько-польський кордон. Якщо ж ви хочете взяти із собою в дорогу канапки із салом — теж не варто ризикувати, адже цей продукт заборонено перевозити навіть в мізерних кількостях.

Також без винятків суворо заборонено перевозити із собою улюблене всіма згущене молоко.

