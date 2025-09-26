На кордоні з Польщею можливі черги через хасидів та перевірку нової системи — які пункти пропуску обрати

Українців попередили про черги на кордоні з Польщею — що відомо
Українцям, які цими вихідними планують подорож за межами країни, варто врахувати, що на кількох пунктах пропуску українсько-польського кордону можливі черги. Це пов'язано з тим, що поляки тестують нову систему сканування біометричних даних. Додаткові системи перевірки даних можуть тривати деякий час.
Про це повідомили в Державній митній службі України.
Черги на кордоні з Польщею
Зазначається, що через тестування нової системи можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".
В ДМСУ пояснили, що ускладнення виїзду повʼязані із тестуванням Польщею нової системи з перевірки біометричних даних та виїздом з України паломників хасидів.
Українцям порекомендувала планувати свій маршрут через інші найближчі пункти пропуску:
- "Рава-Руська-Хребенне";
- "Грушів-Будомєж";
- "Угринів-Долгобичів";
- "Нижанковичі-Мальховіце".
Нагадаємо, раніше ми писали, які документи та скільки грошей треба взяти із собою для перетину польсько-українського кордону. Зокрема, із серпня прикордонники перевіряють кількість коштів на вашому рахунку.
Також ми розповідали, що в Україні змінили правила для перевізників. Тепер заявку в модулі "18-60" подають лише ті, хто здійснює міжнародні пасажирські перевезення на легкових авто чи таксі, для інших працює система єЧерга.
Читайте Новини.LIVE!