Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Українців попередили про черги на кордоні з Польщею — що відомо

Українців попередили про черги на кордоні з Польщею — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 16:05
На кордоні з Польщею можливі черги через хасидів та перевірку нової системи — які пункти пропуску обрати
Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

Українцям, які цими вихідними планують подорож за межами країни, варто врахувати, що на кількох пунктах пропуску українсько-польського кордону можливі черги. Це пов'язано з тим, що поляки тестують нову систему сканування біометричних даних. Додаткові системи перевірки даних можуть тривати деякий час.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Реклама
Читайте також:

Черги на кордоні з Польщею

Зазначається, що через тестування нової системи можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

В ДМСУ пояснили, що ускладнення виїзду повʼязані із тестуванням Польщею нової системи з перевірки біометричних даних та виїздом з України паломників хасидів.

Українцям порекомендувала планувати свій маршрут через інші найближчі пункти пропуску:

  • "Рава-Руська-Хребенне";
  • "Грушів-Будомєж";
  • "Угринів-Долгобичів";
  • "Нижанковичі-Мальховіце".

Нагадаємо, раніше ми писали, які документи та скільки грошей треба взяти із собою для перетину польсько-українського кордону. Зокрема, із серпня прикордонники перевіряють кількість коштів на вашому рахунку.

Також ми розповідали, що в Україні змінили правила для перевізників. Тепер заявку в модулі "18-60" подають лише ті, хто здійснює міжнародні пасажирські перевезення на легкових авто чи таксі, для інших працює система єЧерга.

Польща кордон подорож затори туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації