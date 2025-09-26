На кордоні з Польщею можливі черги через хасидів та перевірку нової системи — які пункти пропуску обрати

Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

Українцям, які цими вихідними планують подорож за межами країни, варто врахувати, що на кількох пунктах пропуску українсько-польського кордону можливі черги. Це пов'язано з тим, що поляки тестують нову систему сканування біометричних даних. Додаткові системи перевірки даних можуть тривати деякий час.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Реклама

Читайте також:

Черги на кордоні з Польщею

Зазначається, що через тестування нової системи можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

В ДМСУ пояснили, що ускладнення виїзду повʼязані із тестуванням Польщею нової системи з перевірки біометричних даних та виїздом з України паломників хасидів.

Українцям порекомендувала планувати свій маршрут через інші найближчі пункти пропуску:

"Рава-Руська-Хребенне";

"Грушів-Будомєж";

"Угринів-Долгобичів";

"Нижанковичі-Мальховіце".

Нагадаємо, раніше ми писали, які документи та скільки грошей треба взяти із собою для перетину польсько-українського кордону. Зокрема, із серпня прикордонники перевіряють кількість коштів на вашому рахунку.

Також ми розповідали, що в Україні змінили правила для перевізників. Тепер заявку в модулі "18-60" подають лише ті, хто здійснює міжнародні пасажирські перевезення на легкових авто чи таксі, для інших працює система єЧерга.