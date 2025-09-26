Видео
Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей

Дата публикации 26 сентября 2025 16:05
На границе с Польшей возможны очереди из-за хасидов и проверки новой системы — какие пункты пропуска выбрать
Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

Украинцам, которые в эти выходные планируют путешествие за пределами страны, стоит учесть, что на нескольких пунктах пропуска украинско-польской границы возможны очереди. Это связано с тем, что поляки тестируют новую систему сканирования биометрических данных. Дополнительные системы проверки данных могут занять некоторое время.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Очереди на границе с Польшей

Отмечается, что из-за тестирования новой системы возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова".

В ГТСУ объяснили, что осложнения выезда связаны с тестированием Польшей новой системы по проверке биометрических данных и выездом из Украины паломников хасидов.

Украинцам порекомендовали планировать свой маршрут через другие ближайшие пункты пропуска:

  • "Рава-Русская-Хребенное";
  • "Грушев-Будомеж";
  • "Угринов-Долгобычев";
  • "Нижанковичи-Мальховице".

Напомним, ранее мы писали, какие документы и сколько денег надо взять с собой для пересечения польско-украинской границы. В частности, с августа пограничники проверяют количество средств на вашем счету.

Также мы рассказывали, что в Украине изменили правила для перевозчиков. Теперь заявку в модуле "18-60" подают только те, кто осуществляет международные пассажирские перевозки на легковых авто или такси, для других работает система еЧерга.

Польша граница путешествие пробки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
