Пересечение границы с Польшей в 2025 году - можно ли перевозить сало

Украинцы на границе с Польшей могут столкнуться с непредсказуемыми проблемами. Европейская страна запрещает ввозить большой перечень товаров и пищевых продуктов. За нарушение требований законодательства у путешественников могут изъять запрещенную пищу и отказать в выезде.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли везти с собой сало через польско-украинскую границу.

Пересечение границы с Польшей — можно ли везти сало

За рубежом трудно найти любимые продукты и иногда украинцы берут с собой кусочек сала, чтобы дополнить один из приемов пищи. Однако такой казалось бы привычный для нас продукт может вызвать кучу проблем при пересечении границы.

Дело в том, что правила Евросоюза строго запрещают ввозить на его территорию популярные продукты:

свежее молоко;

мясные продукты животного происхождения — свежее мясо, сало, а также колбасу, сосиски и пр;

кисломолочные продукты.

Несмотря на длительные сроки хранения, сало относится к продуктам животного происхождения и его категорически запрещено перевозить через украинско-польскую границу. Если же вы хотите взять с собой в дорогу бутерброды с салом — тоже не стоит рисковать, ведь этот продукт запрещено перевозить даже в мизерных количествах.

Также без исключений строго запрещено перевозить с собой любимую всеми сгущенку.

Ранее мы рассказывали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

