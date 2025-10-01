Пересечение границы с Польшей в 2025 году - можно ли перевозить сало

Сало в сумке — конфискуют ли на границе с Польшей
Украинцы на границе с Польшей могут столкнуться с непредсказуемыми проблемами. Европейская страна запрещает ввозить большой перечень товаров и пищевых продуктов. За нарушение требований законодательства у путешественников могут изъять запрещенную пищу и отказать в выезде.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли везти с собой сало через польско-украинскую границу.
Пересечение границы с Польшей — можно ли везти сало
За рубежом трудно найти любимые продукты и иногда украинцы берут с собой кусочек сала, чтобы дополнить один из приемов пищи. Однако такой казалось бы привычный для нас продукт может вызвать кучу проблем при пересечении границы.
Дело в том, что правила Евросоюза строго запрещают ввозить на его территорию популярные продукты:
- свежее молоко;
- мясные продукты животного происхождения — свежее мясо, сало, а также колбасу, сосиски и пр;
- кисломолочные продукты.
Несмотря на длительные сроки хранения, сало относится к продуктам животного происхождения и его категорически запрещено перевозить через украинско-польскую границу. Если же вы хотите взять с собой в дорогу бутерброды с салом — тоже не стоит рисковать, ведь этот продукт запрещено перевозить даже в мизерных количествах.
Также без исключений строго запрещено перевозить с собой любимую всеми сгущенку.
Ранее мы рассказывали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.
Также мы писали, в какие дни и время лучше пересекать границу с Польшей. Наша редакция также давала инструкции, как онлайн посмотреть количество авто в очереди на КПП.
Читайте Новини.LIVE!