Перетин кордону зі Словаччиною у 2025 році — правила

Перед подорожжю за кордон потрібно не лише зібрати одяг, необхідні документи, а й заздалегідь ознайомитися з графіком роботи пунктів пропуску та чинними правилами виїзду та в'їзду. Такий підхід зекономить вам час, допоможе уникнути зайвих стресів та непорозумінь із прикордонниками.

Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Словаччина, а також графіком роботи автомобільних пунктів пропуску.

Перетин автомобільних пунктів пропуску на кордоні Україна-Словаччина

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Словаччиною функціонує 8 пунктів пропуску, з яких 3 — автомобільні, зокрема 1 — вантажний:

Ужгород — Вишнє-Нємецьке;

Ужгород — Вишнє-Нємецьке (вантажний);

Малий Березний — Убля.

Вищезазначені пункти пропуску працюють цілодобово.

На сайті ДПСУ можна ознайомитися зі станом черг на кордоні при в'їзді та виїзді з України. Інформація про кількість авто на кордоні допоможе вам краще спланувати свою поїздку.

Для перетину кордону Україна — Словаччина необхідні дійсні внутрішній та біометричний закордонний паспорти, а також медична страховка. Закордонний паспорт, дійсний понад 180 днів із дати в’їзду.

Для водіїв потрібно пред'явити прикордонникам водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт, також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта. Автомобіль має бути зареєстрований на державних номерних знаках з латинськими літерами, додатково на них має бути позначення "UA".

З 12 жовтня для в’їзду в усі країнах Шенгенської зони буде запроваджена система EES, яка передбачає зняття біометричних даних та фотографування. Проте точна лата введення наразі невідома, зміни будуть впроваджуватись поступово, щоб уникнути великих черг на кордоні.

