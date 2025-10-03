Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри 5 фраз польською мовою, які вам точно знадобляться на кордоні

5 фраз польською мовою, які вам точно знадобляться на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 15:15
Проходження кордону з Польщею у 2025 році — 5 фраз для спілкування з митниками
Проходження кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прокладаючи свій маршрут подорожі через Польщу, варто бути готовим до зустрічі з прикордонниками. Всього декілька вивчених фраз польською мовою допоможуть вам у комунікації із ними. Опанувавши їх, ви будете почувати себе значно впевненіше під час проходження контролю та уникнете непорозумінь із представниками польської митниці.

Редакція Новини.LIVE зібрала п’ять найнеобхідніших висловів, які стануть у пригоді під час перевірки документів чи запитань від прикордонників.

Реклама
Читайте також:

5 фраз польською мовою для спілкування з прикордонниками

Добрий день, це мій паспорт. / Dzień dobry, oto mój paszport. (Джєнь добри, ото мой пашпорт).

Чи потрібні додаткові документи? / Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty? (Чи потршебне сон додаткове докУменти?)

Я громадянин України. / Jestem obywatelem Ukrainy. (Єстем обивателєм Украіни).

Я в’їжджаю до Польщі на ... днів.  /  Na ile dni wjeżdżam do Polski. (На іле дні в’їжджам до Польскі).

Це мої особисті речі. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон моє жечи особісте).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна везти із собою сало через польсько-український кордон. Правила Євросоюзу регламентують вичерпний перелік товарів, які заборонено ввозити у країни-учасниці.

Також ми писали, в які дні та час краще перетинати кордон з Польщею. Наша редакція також давала інструкції, як онлайн переглянути кількість авто в черзі на КПП.

Польща подорож туризм мова виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації