Проходження кордону з Польщею у 2025 році — 5 фраз для спілкування з митниками

Прокладаючи свій маршрут подорожі через Польщу, варто бути готовим до зустрічі з прикордонниками. Всього декілька вивчених фраз польською мовою допоможуть вам у комунікації із ними. Опанувавши їх, ви будете почувати себе значно впевненіше під час проходження контролю та уникнете непорозумінь із представниками польської митниці.

Редакція Новини.LIVE зібрала п’ять найнеобхідніших висловів, які стануть у пригоді під час перевірки документів чи запитань від прикордонників.

5 фраз польською мовою для спілкування з прикордонниками

Добрий день, це мій паспорт. / Dzień dobry, oto mój paszport. (Джєнь добри, ото мой пашпорт).

Чи потрібні додаткові документи? / Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty? (Чи потршебне сон додаткове докУменти?)

Я громадянин України. / Jestem obywatelem Ukrainy. (Єстем обивателєм Украіни).

Я в’їжджаю до Польщі на ... днів. / Na ile dni wjeżdżam do Polski. (На іле дні в’їжджам до Польскі).

Це мої особисті речі. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон моє жечи особісте).

