Прохождение границы с Польшей в 2025 году — 5 фраз для общения с таможенниками

5 фраз на польском языке, которые вам точно пригодятся на границе
Прокладывая свой маршрут путешествия через Польшу, стоит быть готовым к встрече с пограничниками. Всего несколько изученных фраз на польском языке помогут вам в коммуникации с ними. Овладев ими, вы будете чувствовать себя значительно увереннее во время прохождения контроля и избежите недоразумений с представителями польской таможни.
Редакция Новини.LIVE собрала пять самых необходимых выражений, которые пригодятся во время проверки документов или вопросов от пограничников.
5 фраз на польском языке для общения с пограничниками
Добрый день, это мой паспорт / Dzień dobry, oto mój paszport. (Дзень добри, ото мой пашпорт).
Нужны ли дополнительные документы? (Чи потршебне сон дополнительное докУменты?)
Я гражданин Украины. / Jestem obywatelem Ukrainy. (Я являюсь обывателем Украины).
Я въезжаю в Польшу на ... дней. / Na ile dni wjeżdżam do Polski. (На иле дни въезжам в Польски).
Это мои личные вещи. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон мое жечи особисте).
