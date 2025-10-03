Прохождение границы с Польшей в 2025 году — 5 фраз для общения с таможенниками

Прохождение границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Прокладывая свой маршрут путешествия через Польшу, стоит быть готовым к встрече с пограничниками. Всего несколько изученных фраз на польском языке помогут вам в коммуникации с ними. Овладев ими, вы будете чувствовать себя значительно увереннее во время прохождения контроля и избежите недоразумений с представителями польской таможни.

Редакция Новини.LIVE собрала пять самых необходимых выражений, которые пригодятся во время проверки документов или вопросов от пограничников.

5 фраз на польском языке для общения с пограничниками

Добрый день, это мой паспорт / Dzień dobry, oto mój paszport. (Дзень добри, ото мой пашпорт).

Нужны ли дополнительные документы? (Чи потршебне сон дополнительное докУменты?)

Я гражданин Украины. / Jestem obywatelem Ukrainy. (Я являюсь обывателем Украины).

Я въезжаю в Польшу на ... дней. / Na ile dni wjeżdżam do Polski. (На иле дни въезжам в Польски).

Это мои личные вещи. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон мое жечи особисте).

