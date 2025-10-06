Відео
Головна Мандри Відкрите виконавче провадження — чи можна виїхати за кордон

Відкрите виконавче провадження — чи можна виїхати за кордон

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 10:12
Перетин кордону у 2025 році — чи випустять з України із відкритим провадженням
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon/

Під час дії воєнного стану встановлені певні обмеження щодо виїзду певних категорії громадян за межі України. Зокрема, заборона виїзду поширюється не лише на чоловіків призовного віку, а й на громадян, на яких накладено певні юридичні обмеження. Зокрема, за рішенням суду окремій особі можуть заборонити виїзд за межі країни.

Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права українців виїхати за кордон опублікований у Законі України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

Читайте також:

Чому можуть заборонити виїзд з України

Обмеження на виїзд можуть бути накладені через наявні відкриті виконавчі провадження у кримінальних, адміністративних ти цивільних справах. Зокрема, підставою для відмови перетину кордону може стати ухвала суду про заборону перетинати кордон. Державний чи приватний виконавець може звернутися до суду із клопотанням про заборону виїзду за межі країни порушнику.

Такі обмеження можуть застосуватися до осіб, які не сплачували аліменти, заборгували певні суми коштів та інше, щодо яких вже було винесено судове рішення, яке набрало законної сили. Тобто сама наявність заборгованості зі сплати кредитів та аліментів не є підставою для відмови у виїзді.

Також за кордон може виїхати особа із непогашеною судимістю, якщо до неї не застосували обмежувальні заходи в рамках кримінального провадження. Так, якщо було винесено рішення у кримінальній справі й особі призначено покарання у вигляді умовного терміну, вона може перетнути кордон, якщо це не забороняє слідчий, який веде справу, чи суд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна везти із собою сало через польсько-український кордон. Правила Євросоюзу регламентують вичерпний перелік товарів, які заборонено ввозити у країни-учасниці.

Також ми писали, які фрази вам можуть знадобитися під час перетину польсько-українського кордону. Опанувавши їх, ви будете почувати себе значно впевненішими під час проходження контролю та уникнете непорозумінь із представниками польської митниці.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
