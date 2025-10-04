Відео
Україна
Аеропорти біля кордону з Україною — куди швидше доїхати з Києва

Аеропорти біля кордону з Україною — куди швидше доїхати з Києва

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 06:12
Найближчі аеропорти до Києва у Європі —  відстань від кордону (карта)
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Через закрите небо над Україною киянам доводиться стояти годинами в черзі на кордоні, щоб дістатися до найближчого аеропорту за кордоном і вирушити до курорту мрії. Якщо ви запланували мандрівку великою родиною за кордон — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі й тому важливо розумно спланувати свій маршрут.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт у ЄС найближчий до Києва.

Який аеропорт ближчий до українського кордону з Києва

Якщо ви запланували мандрівку великою родиною за кордон — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі й тому важливо розумно спланувати свій маршрут. Перед дорогою не зайвим буде порахувати, яку відстань вам доведеться подолати до аеропорту тієї чи іншої країни і обрати найбільш оптимальний та вигідний маршрут.

Зокрема, близько до кордону з Україною розташовані аеропорти польських міст Жешув (725 кілометрів від Києва) та Люблін (605 кілометрів від Києва). 

Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 1
Відстань від Києва до аеропорту Жешува. Фото: скриншот
Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 2
Відстань від Києва до аеропорту Любліна. Фото: скриншот

Порівняно недалеко від столиці також розташовані румунські міста Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучава (625 кілометрів від Києва). Проте варто врахувати, що попри доступність, ці аеропорти доволі маленькі й там доступно небагато напрямків. 

Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 3
Відстань від Києва до аеропорту Ясси. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, які документи та щеплення потрібно зробити вашому домашньому улюбленцю, якщо плануєте виїжджати із ним за кордон. Без дотримання цих вимог вас не пустять до європейських країн.

Також ми писали, в які дні та час краще перетинати кордон з Польщею. Наша редакція також давала інструкції, як онлайн переглянути кількість авто в черзі на КПП.

Польща Київ аеропорти подорож туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
