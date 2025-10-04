Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Через закрите небо над Україною киянам доводиться стояти годинами в черзі на кордоні, щоб дістатися до найближчого аеропорту за кордоном і вирушити до курорту мрії. Якщо ви запланували мандрівку великою родиною за кордон — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі й тому важливо розумно спланувати свій маршрут.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт у ЄС найближчий до Києва.

Який аеропорт ближчий до українського кордону з Києва

Якщо ви запланували мандрівку великою родиною за кордон — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі й тому важливо розумно спланувати свій маршрут. Перед дорогою не зайвим буде порахувати, яку відстань вам доведеться подолати до аеропорту тієї чи іншої країни і обрати найбільш оптимальний та вигідний маршрут.

Зокрема, близько до кордону з Україною розташовані аеропорти польських міст Жешув (725 кілометрів від Києва) та Люблін (605 кілометрів від Києва).

Відстань від Києва до аеропорту Жешува. Фото: скриншот

Відстань від Києва до аеропорту Любліна. Фото: скриншот

Порівняно недалеко від столиці також розташовані румунські міста Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучава (625 кілометрів від Києва). Проте варто врахувати, що попри доступність, ці аеропорти доволі маленькі й там доступно небагато напрямків.

Відстань від Києва до аеропорту Ясси. Фото: скриншот

