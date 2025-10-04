Видео
Аэропорты возле границы с Украиной — куда ближе доехать из Киева

Аэропорты возле границы с Украиной — куда ближе доехать из Киева

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 06:12
Ближайшие аэропорты к Киеву в Европе - расстояние от границы (карта)
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за закрытого неба над Украиной киевлянам приходится стоять часами в очереди на границе, чтобы добраться до ближайшего аэропорта за границей и отправиться на курорт мечты. Если вы запланировали путешествие большой семьей за границу — важна каждая сэкономленная минута в пути и поэтому важно разумно спланировать свой маршрут.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт в ЕС ближе всего к Киеву.

Какой аэропорт ближе всего к украинской границе из Киева

Если вы запланировали путешествие большой семьей за границу — важна каждая сэкономленная минута в дороге и поэтому важно разумно спланировать свой маршрут. Перед дорогой не лишним будет посчитать, какое расстояние вам придется преодолеть до аэропорта той или иной страны и выбрать наиболее оптимальный и выгодный маршрут.

В частности, близко к границе с Украиной расположены аэропорты польских городов Жешув (725 километров от Киева) и Люблин (605 километров от Киева).

Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 1
Расстояние от Киева до аэропорта Жешува. Фото: скриншот
Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 2
Расстояние от Киева до аэропорта Люблина. Фото: скриншот

Сравнительно недалеко от столицы также расположены румынские города Яссы (578 километров от Киева) и Сучава (625 километров от Киева). Однако стоит учесть, что несмотря на доступность, эти аэропорты довольно маленькие и там доступно немного направлений.

Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 3
Расстояние от Киева до аэропорта Яссы. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

Также мы писали, в какие дни и время лучше пересекать границу с Польшей. Наша редакция также давала инструкции, как онлайн посмотреть количество авто в очереди на КПП.

Польша Киев аэропорты путешествие туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
