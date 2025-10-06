Пересечение границы в 2025 году - выпустят ли из Украины с открытым производством

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon/

Во время действия военного положения установлены определенные ограничения по выезду определенных категории граждан за пределы Украины. В частности, запрет выезда распространяется не только на мужчин призывного возраста, но и на граждан, на которых наложены определенные юридические ограничения. В частности, по решению суда отдельному лицу могут запретить выезд за пределы страны.

Исчерпывающий перечень оснований для временного ограничения права украинцев выехать за границу опубликован в Законе Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Почему могут запретить выезд из Украины

Ограничения на выезд могут быть наложены из-за имеющихся открытых исполнительных производств по уголовным, административным и гражданским делам. В частности, основанием для отказа пересечения границы может стать постановление суда о запрете пересекать границу. Государственный или частный исполнитель может обратиться в суд с ходатайством о запрете выезда за пределы страны нарушителю.

Такие ограничения могут применяться к лицам, которые не платили алименты, задолжали определенные суммы средств и прочее, в отношении которых уже было вынесено судебное решение, вступившее в законную силу. То есть само наличие задолженности по уплате кредитов и алиментов не является основанием для отказа в выезде.

Также за границу может выехать лицо с непогашенной судимостью, если к нему не применили ограничительные меры в рамках уголовного производства. Так, если было вынесено решение по уголовному делу и лицу назначено наказание в виде условного срока, оно может пересечь границу, если это не запрещает следователь, который ведет дело, или суд.

