Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Исполнительное производство — можно ли выехать за границу

Исполнительное производство — можно ли выехать за границу

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 10:12
Пересечение границы в 2025 году - выпустят ли из Украины с открытым производством
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon/

Во время действия военного положения установлены определенные ограничения по выезду определенных категории граждан за пределы Украины. В частности, запрет выезда распространяется не только на мужчин призывного возраста, но и на граждан, на которых наложены определенные юридические ограничения. В частности, по решению суда отдельному лицу могут запретить выезд за пределы страны.

Исчерпывающий перечень оснований для временного ограничения права украинцев выехать за границу опубликован в Законе Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Реклама
Читайте также:

Почему могут запретить выезд из Украины

Ограничения на выезд могут быть наложены из-за имеющихся открытых исполнительных производств по уголовным, административным и гражданским делам. В частности, основанием для отказа пересечения границы может стать постановление суда о запрете пересекать границу. Государственный или частный исполнитель может обратиться в суд с ходатайством о запрете выезда за пределы страны нарушителю.

Такие ограничения могут применяться к лицам, которые не платили алименты, задолжали определенные суммы средств и прочее, в отношении которых уже было вынесено судебное решение, вступившее в законную силу. То есть само наличие задолженности по уплате кредитов и алиментов не является основанием для отказа в выезде.

Также за границу может выехать лицо с непогашенной судимостью, если к нему не применили ограничительные меры в рамках уголовного производства. Так, если было вынесено решение по уголовному делу и лицу назначено наказание в виде условного срока, оно может пересечь границу, если это не запрещает следователь, который ведет дело, или суд.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли везти с собой сало через польско-украинскую границу. Правила Евросоюза регламентируют исчерпывающий перечень товаров, которые запрещено ввозить в страны-участники.

Также мы писали, какие фразы вам могут понадобиться при пересечении польско-украинской границы. Овладев ими, вы будете чувствовать себя значительно увереннее во время прохождения контроля и избежите недоразумений с представителями польской таможни.

суд правила путешествие туризм выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации