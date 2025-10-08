Видео
Пересечение границы со Словакией — за что грозят штрафы

Пересечение границы со Словакией — за что грозят штрафы

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 07:55
Пересечение границы со Словакией в 2025 году - правила
Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Перед путешествием за границу нужно не только собрать одежду, необходимые документы, но и заранее ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и действующими правилами выезда и въезда. Такой подход сэкономит вам время, поможет избежать лишних стрессов и недоразумений с пограничниками.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Словакия, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Словакия

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Словакией функционирует 8 пунктов пропуска, из которых 3 — автомобильные, в том числе 1 — грузовой:

  • Ужгород — Вишне-Немецкое;
  • Ужгород — Вишне-Немецкое (грузовой);
  • Малый Березный — Убля.

Вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.

На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Информация о количестве авто на границе поможет вам лучше спланировать свою поездку.

Для пересечения границы Украина — Словакия необходимы действительные внутренний и биометрический загранпаспорт, а также медицинская страховка. Загранпаспорт действителен более 180 дней с даты въезда.

Для водителей нужно предъявить пограничникам водительское удостоверение международного образца, технический паспорт, также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта. Автомобиль должен быть зарегистрирован на государственных номерных знаках с латинскими буквами, дополнительно на них должно быть обозначение "UA".

С 12 октября для въезда во все страны Шенгенской зоны будет введена система EES, которая предусматривает снятие биометрических данных и фотографирование. Однако точная лата введения пока неизвестна, изменения будут внедряться постепенно, чтобы избежать больших очередей на границе.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли везти с собой сало через польско-украинскую границу. Правила Евросоюза регламентируют исчерпывающий перечень товаров, которые запрещено ввозить в страны-участники.

Также мы писали, какие фразы вам могут понадобиться при пересечении польско-украинской границы. Овладев ими, вы будете чувствовать себя значительно увереннее во время прохождения контроля и избежите недоразумений с представителями польской таможни.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
