Пересечение границы со Словакией в 2025 году - правила

Перед путешествием за границу нужно не только собрать одежду, необходимые документы, но и заранее ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и действующими правилами выезда и въезда. Такой подход сэкономит вам время, поможет избежать лишних стрессов и недоразумений с пограничниками.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Словакия, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Словакия

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Словакией функционирует 8 пунктов пропуска, из которых 3 — автомобильные, в том числе 1 — грузовой:

Ужгород — Вишне-Немецкое;

Ужгород — Вишне-Немецкое (грузовой);

Малый Березный — Убля.

Вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.

На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Информация о количестве авто на границе поможет вам лучше спланировать свою поездку.

Для пересечения границы Украина — Словакия необходимы действительные внутренний и биометрический загранпаспорт, а также медицинская страховка. Загранпаспорт действителен более 180 дней с даты въезда.

Для водителей нужно предъявить пограничникам водительское удостоверение международного образца, технический паспорт, также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта. Автомобиль должен быть зарегистрирован на государственных номерных знаках с латинскими буквами, дополнительно на них должно быть обозначение "UA".

С 12 октября для въезда во все страны Шенгенской зоны будет введена система EES, которая предусматривает снятие биометрических данных и фотографирование. Однако точная лата введения пока неизвестна, изменения будут внедряться постепенно, чтобы избежать больших очередей на границе.

