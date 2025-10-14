У Фінляндії з'явиться купе, як готельний номер — який вигляд матиме (фото)

Туристка подорожує потягом. Фото: freepik.com

У Гданську компанія Škoda презентувала проєкт нового купе у спальних вагонах "Фінських залізниць". Його концепція полягає в тому, щоб забезпечити пасажирів максимальним комфортом, аби мандрівники в потязі почували себе, наче у готелі. Фінляндія також планує відновити в країні концепцію сімейних купе.

Про це пише Rynek kolejowy.

У Фінляндії запустять потяг-готель

Зазначається, що у кожному купе передбачається окремий душ із туалетом, купе з трьома спальними місцями та столик біля вікна. На нижньому рівні розташоване двоспальне ліжко, а зверху — односпальне. Інтер'єр нових вагонів оздоблений світлим шпоном.

Біля кожного ліжка є регулятори температури та освітлення, а також зарядні порти. Між нижніми спальними місцями розташовуватиметься дзеркало та полиця для журналів. Багаж можна буде заховати під нижніми ліжками, проте окремих полиць для нього немає.

Купе в новому потязі Фінляндії. Фото: Škoda

Спальні місця в потязі. Фото: Škoda

Повідомляється, що новий потяг курсуватиме маршрутом Гельсінкі-Рованіємі, проте не виключено, що вони з'являться на інших напрямках. Запуск нових купе очікується не раніше 2026 року, наразі ще не готова душова кімната.

