Україна
В одній з країн Європи запустять унікальний потяг — чим здивує

В одній з країн Європи запустять унікальний потяг — чим здивує

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 20:25
У Фінляндії з'явиться купе, як готельний номер — який вигляд матиме (фото)
Туристка подорожує потягом. Фото: freepik.com

У Гданську компанія Škoda презентувала проєкт нового купе у спальних вагонах "Фінських залізниць". Його концепція полягає в тому, щоб забезпечити пасажирів максимальним комфортом, аби мандрівники в потязі почували себе, наче у готелі. Фінляндія також планує відновити в країні концепцію сімейних купе.

Про це пише Rynek kolejowy.

Читайте також:

У Фінляндії запустять потяг-готель

Зазначається, що у кожному купе передбачається окремий душ із туалетом, купе з трьома спальними місцями та столик біля вікна. На нижньому рівні розташоване двоспальне ліжко, а зверху — односпальне. Інтер'єр нових вагонів оздоблений світлим шпоном.

Біля кожного ліжка є регулятори температури та освітлення, а також зарядні порти. Між нижніми спальними місцями розташовуватиметься дзеркало та полиця для журналів. Багаж можна буде заховати під нижніми ліжками, проте окремих полиць для нього немає.

None - фото 1
Купе в новому потязі Фінляндії. Фото: Škoda
None - фото 2
Спальні місця в потязі. Фото: Škoda

Повідомляється, що новий потяг курсуватиме маршрутом Гельсінкі-Рованіємі, проте не виключено, що вони з'являться на інших напрямках. Запуск нових купе очікується не раніше 2026 року, наразі ще не готова душова кімната.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнились на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали про рейтинг лоукостерів із найтіснішими кріслами. Проте якщо ви таки опинилися всередині літака із незручними сидіннями — є вихід.

подорож Фінляндія Європа поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
