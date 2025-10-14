Видео
В одной из стран Европы запустят уникальный поезд — чем удивит

Дата публикации 14 октября 2025 20:25
В Финляндии появится купе, как гостиничный номер — как будет выглядеть (фото)
Туристка путешествует на поезде. Фото: freepik.com

В Гданьске компания Škoda представила проект нового купе в спальных вагонах "Финских железных дорог". Его концепция заключается в том, чтобы обеспечить пассажиров максимальным комфортом, чтобы путешественники в поезде чувствовали себя, как в отеле. Финляндия также планирует восстановить в стране концепцию семейных купе.

Об этом пишет Rynek kolejowy.

В Финляндии запустят поезд-отель

Отмечается, что в каждом купе предусматривается отдельный душ с туалетом, купе с тремя спальными местами и столик у окна. На нижнем уровне расположена двуспальная кровать, а сверху — односпальная. Интерьер новых вагонов отделан светлым шпоном.

Возле каждой кровати есть регуляторы температуры и освещения, а также зарядные порты. Между нижними спальными местами будет располагаться зеркало и полка для журналов. Багаж можно будет спрятать под нижними кроватями, однако отдельных полок для него нет.

None - фото 1
Купе в новом поезде Финляндии. Фото: Škoda
None - фото 2
Спальные места в поезде. Фото: Škoda

Сообщается, что новый поезд будет курсировать по маршруту Хельсинки-Рованиеми, однако не исключено, что они появятся на других направлениях. Запуск новых купе ожидается не ранее 2026 года, пока еще не готова душевая комната.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимости билета, ни стоимости плацкарты.

Также мы писали о рейтинге лоукостеров с самыми тесными креслами. Однако если вы таки оказались внутри самолета с неудобными сиденьями — есть выход.

путешествие Финляндия Европа поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
