В Финляндии появится купе, как гостиничный номер — как будет выглядеть (фото)

В Гданьске компания Škoda представила проект нового купе в спальных вагонах "Финских железных дорог". Его концепция заключается в том, чтобы обеспечить пассажиров максимальным комфортом, чтобы путешественники в поезде чувствовали себя, как в отеле. Финляндия также планирует восстановить в стране концепцию семейных купе.

Об этом пишет Rynek kolejowy.

В Финляндии запустят поезд-отель

Отмечается, что в каждом купе предусматривается отдельный душ с туалетом, купе с тремя спальными местами и столик у окна. На нижнем уровне расположена двуспальная кровать, а сверху — односпальная. Интерьер новых вагонов отделан светлым шпоном.

Возле каждой кровати есть регуляторы температуры и освещения, а также зарядные порты. Между нижними спальными местами будет располагаться зеркало и полка для журналов. Багаж можно будет спрятать под нижними кроватями, однако отдельных полок для него нет.

Купе в новом поезде Финляндии. Фото: Škoda

Спальные места в поезде. Фото: Škoda

Сообщается, что новый поезд будет курсировать по маршруту Хельсинки-Рованиеми, однако не исключено, что они появятся на других направлениях. Запуск новых купе ожидается не ранее 2026 года, пока еще не готова душевая комната.

