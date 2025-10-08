Новый поезд УЗ Киев-Бухарест — как сэкономить на билетах

Информационное табло на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Уже с этой пятницы, 10 октября 2025 года, Укрзализныця запускает новый международный поезд Киев-Бухарест, однако цена на такой билет несколько "кусается" и стартует от 3 950 гривен. Однако опытная туристка раскрыла секрет, как можно не только быстрее добраться до аэропорта, но и сэкономить.

Соответствующей публикацией в соцсети Threads поделилась пользовательница daha_iva.

Реклама

Читайте также:

Как экономно добраться до аэропорта

Опытная путешественница рассказала, что необязательно прилетать в Бухарест, чтобы добраться до аэропорта. Ближайший к Украине аэропорт расположен в румынском городе Яссы, где также останавливается новый международный поезд УЗ.

До Ясс можно добраться из Киева и Винницы. Первый вариант обойдется вам в 2,5 тысячи гривен, а второй еще доступнее — 1,8 тысячи гривен.

Маршрут из Винницы в Яссы. Фото: скриншот

Билеты на поезд из Винницы в Яссы. Фото: скриншот

Билеты на поезд из Киева в Яссы. Фото: скриншот

Аэропорт Яссы является базой для венгерского лоукостера Wizz Air, который предлагает доступные цены билетов на многие международные направления — в Англию, Францию и популярные курорты Италии и Хорватии. Кроме того, именно этот аэропорт не так популярен среди туристов и здесь почти всегда менее людно. Этот румынский аэропорт также имеет все необходимое для комфортного ожидания рейса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимости билета, ни стоимости плацкарты.

Также мы писали, что Укрзализныця добавила региональные поезда до любимого многими украинцами курорта Ворохта, которые будут курсировать с 17 по 19 октября. Билеты на эти направления уже доступны в приложении, на сайте и кассах Укрзализныци.