Україна
Туристка показала, як економити на квитках на потяг Київ-Бухарест

Туристка показала, як економити на квитках на потяг Київ-Бухарест

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 10:12
Новий потяг УЗ Київ-Бухарест — як зекономити на квитках
Інформаційне табло на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Вже з цієї п'ятниці, 10 жовтня 2025 року, Укрзалізниця запускає новий міжнародний потяг Київ-Бухарест, проте ціна на такий квиток дещо кусається та стартує від 3 950 гривень. Проте досвідчена туристка розкрила секрет, як можна не лише швидше дістатись до аеропорту, а й зекономити.

Відповідною публікацією в соцмережі Threads поділилась користувачка daha_iva.

Читайте також:

Як економно дістатися до аеропорту

Мандрівниця розповіла, що необов'язково прибувати до Бухареста, щоб дістатися до аеропорту. Найближчий до України аеропорт розташований у румунському місті Ясси, де також зупиняється новий міжнародний потяг УЗ.

До Ясс можна дістатися з Києва та Вінниці. Перший варіант вам обійдеться у 2,5 тисячі гривень, а другий ще доступніше — 1,8 тисячі гривень.

None - фото 1
Маршрут із Вінниці до Ясс. Фото: скриншот
None - фото 2
Квитки на потяг із Вінниці до Ясс. Фото: скриншот
None - фото 3
Квитки на потяг із Києва до Ясс. Фото: скриншот

Аеропорт Ясси є базою для угорського лоукостера Wizz Air, який пропонує доступні ціни квитків на багато міжнародних напрямків — до Англії, Франції та популярних курортів Італії та Хорватії. Окрім того, саме цей аеропорт не такий популярний серед туристів і тут майже завжди менш людяно. Цей румунський аеропорт також має все необхідне для комфортного очікування рейса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, що Укрзалізниця додала регіональні поїзди до улюбленого багатьма українцями курорту Ворохта, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня. Квитки на ці напрямки вже доступні в додатку, на сайті та касах Укрзалізниці.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
