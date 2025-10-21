На пассажирку УЗ упала верхняя полка — что говорят в Укрзализныце об инциденте

Люди на вокзале. Фото: УНИАН

Из-за закрытого неба украинцы начали больше путешествовать железнодорожным сообщением. Укрзализныця предлагает много направлений в города Европы, в частности Венгрии и Польши, однако качество некоторых вагонов не всегда соответствует ожиданиям. Одна из пассажирок пожаловалась, что она едва не стала инвалидом из-за того, что упала верхняя полка в купе.

Соответствующую публикацию в соцсети Instagram обнародовала пользовательница irynaliakhina.

Упала верхняя полка в купе поезда Киев-Варшава

Путешественница рассказала, что инцидент произошел в поезде Киев-Варшава, где в RIC-купе предусмотрены 3 полки, верхняя из них упала на ее нижнее место.

"Если вы хоть раз в жизни ездили на нижней полке поезда Укрзализныци, то наверняка думали: "А что, если полка сверху упадет на меня?" А если вам приходилось ехать в RIC-купе, где полок три, и над головой висит та самая "стремная" средняя — эта мысль, вероятно, не отпускала вас всю дорогу. Не зря. На мою полку она таки упала", — поделилась пассажирка.

К счастью, путешественница не пострадала, ведь в момент падения она встала со своего места. Тяжелая полка могла ее сильно травмировать.

"Если бы я задержалась в сгорбленной позе лотоса на своей полке на одну секунду дольше — этот пост писала бы не я. Не знаю, почему именно в тот момент я решила встать с полки, но искренне благодарна Богу, что так произошло", — добавила она.

Пассажирка рассказала, что на верхней полке спала худенькая девушка весом 55 килограммов, которая проснулась и оказалась на нижней полке. Она добавила, что на одной из станций мастер пришел починить полку.

Как в Укрзализныце отреагировали на инцидент

В компании заявили, что сообщили об инциденте в причастное депо, полки и петли пообещали проверить и в Варшаве, и в Киеве. В УЗ добавили, что перед каждым рейсом вагоны проходят контроль и об этом составляется соответствующий акт.

Ответ Укрзализныци. Фото: скриншот

