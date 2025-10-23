Відео
В УЗ пояснили, коли можуть затримати рейс для пасажирів

В УЗ пояснили, коли можуть затримати рейс для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 15:32
Запізнення на рейс УЗ — в яких випадках потяг може почекати на пасажирів
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Після початку повномасштабного вторгнення українці почали більше мандрувати за кордон залізничним сполученням — це доволі зручно та доступно. Пасажири захоплюються пунктуальністю наших потягів, які на відміну від європейських, завжди прибувають вчасно. З'ясувалось, що в окремих випадках, поїзди чекають мандрівників на залізничному вокзалі.

Про це написала користувачка tetiana_baran_ в соцмережі Threads.

Укрзалізниця чекає пасажирів

Пасажирка подякувала Укрзалізниці за те, що потяг у Перемишлі дочекався її навіть попри те, що польський поїзд запізнився на 104 хвилини.

Інша мандрівниця поцікавилась у компанії, що їй робити в тому випадку, якщо через перевірку документів вона не встигне на потяг Укрзалізниці.

В УЗ відповіли, що можуть затримати потяг,  якщо запізнюється понад 10 пасажирів. Окрім того, в компанії запевнили, що в тому випадку, якщо встигнути на свій потяг не вдасться — можна дістатися до місця призначення будь-яким попутним рейсом без доплат. В Укрзалізниці також здивували рекордом — найдовше один потягів чекав пасажирів аж 479 хвилин.

Українці захоплюються Укрзалізницею. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави. через те, що впала верхня полиця в купе.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
