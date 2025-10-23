Опоздание на рейс УЗ — в каких случаях поезд может подождать пассажиров

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

После начала полномасштабного вторжения украинцы стали больше путешествовать за границу железнодорожным сообщением — это довольно удобно и доступно. Пассажиры восхищаются пунктуальностью наших поездов, которые в отличие от европейских, всегда прибывают вовремя. Выяснилось, что в отдельных случаях, поезда ждут путешественников на железнодорожном вокзале.

Об этом написала пользовательница tetiana_baran_ в соцсети Threads.

Укрзализныця ждет пассажиров

Пассажирка поблагодарила Укрзализныцю за то, что поезд в Перемышле дождался ее даже несмотря на то, что польский поезд опоздал на 104 минуты.

Другая путешественница поинтересовалась у компании, что ей делать в том случае, если из-за проверки документов она не успеет на поезд Укрзализныци.

В УЗ ответили, что могут задержать поезд, если опаздывает более 10 пассажиров. Кроме того, в компании заверили, что в том случае, если успеть на свой поезд не удастся — можно добраться до места назначения любым попутным рейсом без доплат. В Укрзализныце также удивили рекордом — дольше всего один поезд ждал пассажиров аж 479 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимости билета, ни стоимости плацкарты.

Также мы писали, что одна из пассажирок УЗ пожаловалась, что она едва не стала инвалидом после путешествия в Варшаву. из-за того, что упала верхняя полка в купе.