Який вигляд мають нові купе в потязі Львів-Житомир (відео)

Туристка показала новий люкс УЗ за 700 гривень (відео)
Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці, адже це доволі зручний та вигідний варіант дістатися до майже будь-якого міста. Цього року компанія оновила парк пасажирських вагонів. Одна з мандрівниць показала умови у новеньких купе "Люкс" на одному з внутрішніх напрямків УЗ.
Відповідний ролик опублікувала користувачка keisfam в TikTok.
Який вигляд мають нові купе в потязі УЗ
Мандрівниця показала умови в одному з купе-люкс потягу Львів-Житомир. Квиток в один бік обійшовся дівчині у 700 гривень.
Туристка розповіла, що в новому купе лише 2 місця і воно набагато просторіше, ніж у старих вагонах. Тут також ширші ліжка та надається додатковий матрац та подушка, що додає комфорту для відпочинку. Окрім того, в нових купе також набагато краща та чистіша постіль. З додаткових зручностей — телевізор, кілька розеток та ліхтарик біля ліжка.
Кожному пасажиру видають пляшечку газованої води із брендуванням та одноразовий набір із дрібничками — серветками, зубочистками та іншим.
У такому потязі також буде в рази зручніше збиратися — тут є два великих дзеркала біля кожного ліжка.
Перший раз купую купе люкс від Укрзалізниці🫣 Ось такий огляд вийшов) P.S досі в шоці, що ухватита його за таку ціну(це направлення Львів-Житомир) #укрзалізниця #потяг #поїзд #огляд #уз #купе #купелюкс #люксукрзалізниця #подорожуйукраїною♬ Move Your Body (Future House) - Tchami & Marshall Jefferson
