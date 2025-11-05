Відео
Україна
Головна Мандри Туристка показала новий люкс УЗ за 700 гривень (відео)

Туристка показала новий люкс УЗ за 700 гривень (відео)

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:34
Який вигляд мають нові купе в потязі Львів-Житомир (відео)
Поїзд УЗ прибуває на станцію. Фото: УНІАН

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці, адже це доволі зручний та вигідний варіант дістатися до майже будь-якого міста. Цього року компанія оновила парк пасажирських вагонів. Одна з мандрівниць показала умови у новеньких купе "Люкс" на одному з внутрішніх напрямків УЗ.

Відповідний ролик опублікувала користувачка keisfam в TikTok.

Читайте також:

Який вигляд мають нові купе в потязі УЗ

Мандрівниця показала умови в одному з купе-люкс потягу Львів-Житомир. Квиток в один бік обійшовся дівчині у 700 гривень. 

Туристка розповіла, що в новому купе лише 2 місця і воно набагато просторіше, ніж у старих вагонах. Тут також ширші ліжка та надається додатковий матрац та подушка, що додає комфорту для відпочинку. Окрім того, в нових купе також набагато краща та чистіша постіль. З додаткових зручностей — телевізор, кілька розеток та ліхтарик біля ліжка.

Кожному пасажиру видають пляшечку газованої води із брендуванням та одноразовий набір із дрібничками — серветками, зубочистками та іншим.

У такому потязі також буде в рази зручніше збиратися — тут є два великих дзеркала біля кожного ліжка.

https://www.tiktok.com/@keisfam/video/7499397388344298758?_r=1&amp;_t=ZM-8xy3r2ndKlk

@keisfam

Перший раз купую купе люкс від Укрзалізниці🫣 Ось такий огляд вийшов) P.S досі в шоці, що ухватита його за таку ціну(це направлення Львів-Житомир) #укрзалізниця #потяг #поїзд #огляд #уз #купе #купелюкс #люксукрзалізниця #подорожуйукраїною

♬ Move Your Body (Future House) - Tchami & Marshall Jefferson

Нагадаємо, Укрзалізниця дозволяє повернути квитки на міжнародні рейси, але з певними умовами. Повна компенсація діє за 24 години до відправлення.

Також дізнавайтеся, на які дати будуть доступні безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
