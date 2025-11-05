Який вигляд мають нові купе в потязі Львів-Житомир (відео)

Поїзд УЗ прибуває на станцію. Фото: УНІАН

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці, адже це доволі зручний та вигідний варіант дістатися до майже будь-якого міста. Цього року компанія оновила парк пасажирських вагонів. Одна з мандрівниць показала умови у новеньких купе "Люкс" на одному з внутрішніх напрямків УЗ.

Відповідний ролик опублікувала користувачка keisfam в TikTok.

Який вигляд мають нові купе в потязі УЗ

Мандрівниця показала умови в одному з купе-люкс потягу Львів-Житомир. Квиток в один бік обійшовся дівчині у 700 гривень.

Туристка розповіла, що в новому купе лише 2 місця і воно набагато просторіше, ніж у старих вагонах. Тут також ширші ліжка та надається додатковий матрац та подушка, що додає комфорту для відпочинку. Окрім того, в нових купе також набагато краща та чистіша постіль. З додаткових зручностей — телевізор, кілька розеток та ліхтарик біля ліжка.

Кожному пасажиру видають пляшечку газованої води із брендуванням та одноразовий набір із дрібничками — серветками, зубочистками та іншим.

У такому потязі також буде в рази зручніше збиратися — тут є два великих дзеркала біля кожного ліжка.

https://www.tiktok.com/@keisfam/video/7499397388344298758?_r=1&_t=ZM-8xy3r2ndKlk

