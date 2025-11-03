Безплатні 3000 км від УЗ — чи можна буде придбати квитки в пік відпусток

Пасажири Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський анонсував спеціальну програму транспортної підтримки, яка дасть можливість громадянам подорожувати потягами Укрзалізниці безоплатно. Проте безплатні квитки будуть доступні лише на непікові дати, коли поїзди будуть курсувати напівпорожніми.

Про це повідомив заступник голови наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко у Facebook.

Умови програми "УЗ-3000"

Лещенко розповів, що зараз в Україні листопад, непіковий сезон відпусток, і потяги до популярних курортних напрямків курсують напівпорожніми.

Він пояснив, що ідея нової програми зимової підтримки для українців "УЗ-3000" спрямована на те, щоб заповнити ці пусті місця у низький сезон мобільності, й не передбачає виділення окремих коштів з бюджету на її реалізацію.

"Тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеси сотні вільних місць на сьогодні, в понеділок 3 листопада. Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму УЗ-3000. Без жодних нових видатків на ці бонусні місця, хоча брехливі хейтери пишуть якусь маячню про додаткові бюджетні розходи", — написав Лещенко.

Він підкреслив, що "УЗ-3000" не буде діяти під час канікул або свят, і безплатно покататися на потягу зможе лише той, хто перенесе свою відпустку на непопулярні дати.

"Використати преміальні кілометри — це право, а не обов’язок. Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати — той не поїде. В музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат", — додав Лещенко.

