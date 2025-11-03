Бесплатные 3000 км от УЗ — можно ли будет приобрести билеты в пик отпусков

Пассажиры Укрзализныци. Фото: УНИАН

Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал специальную программу транспортной поддержки, которая даст возможность гражданам путешествовать поездами Укрзализныци бесплатно. Однако бесплатные билеты будут доступны только на непиковые даты, когда поезда будут курсировать полупустыми.

Об этом сообщил заместитель председателя наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко в Facebook.

Условия программы "УЗ-3000"

Лещенко рассказал, что сейчас в Украине ноябрь, непиковый сезон отпусков, и поезда к популярным курортным направлениям курсируют полупустыми.

Он пояснил, что идея новой программы зимней поддержки для украинцев "УЗ-3000" направлена на то, чтобы заполнить эти пустые места в низкий сезон мобильности, и не предусматривает выделение отдельных средств из бюджета на ее реализацию.

"Только в поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест на сегодня, в понедельник 3 ноября. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который надо направить на программу УЗ-3000. Без новых расходов на эти бонусные места, хотя лживые хейтеры пишут какой-то бред о дополнительных бюджетных расходах", — написал Лещенко.

Он подчеркнул, что "УЗ-3000" не будет действовать во время каникул или праздников, и бесплатно покататься на поезде сможет лишь тот, кто перенесет свой отпуск на непопулярные даты.

"Использовать премиальные километры — это право, а не обязанность. Кто не захочет ехать, потому что ему не подойдут даты — тот не поедет. В музеях тоже есть бесплатные дни, но многие избегают именно этих дат", — добавил Лещенко.

