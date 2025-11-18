Бесплатные УЗ-3000 — много ли украинцев планируют воспользоваться программой

Пассажиры в поезде. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы намерены воспользоваться бесплатными 3 000 км от Укрзализныци. В компанию поступают запросы от волонтеров и граждан о новой программе поддержки. Для части украинцев она станет отличной возможностью увидеться с родными и без дополнительной платы доехать до прифронтовых регионов.

Об этом заявил председатель правления компании-перевозчика Александр Перцовский в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Много ли украинцев воспользуются программой УЗ-3000

По словам Перцовского, в УЗ ожидают большой спрос на новую программу УЗ-3000. Он подчеркнул, что она должна стимулировать путешествия именно в непиковый период, когда вагоны идут полупустыми.

Председатель правления компании-перевозчика сообщил, что основная часть программы заработает в январе-феврале, когда уменьшится спрос на железнодорожные перевозки, а первые точечные предложения для прифронтовых регионов будут доступны уже в декабре. УЗ завершает техническую подготовку программы и обещает обнародовать первые показатели после ее запуска.

Перцовский рассказал, что сейчас компания получает много вопросов об условиях программы поддержки. Он также добавил, что УЗ-3000 дает возможность волонтерам бесплатно посетить прифронтовые города, а гражданам — побывать в гостях у родных.

