Україна
В Укрзализныце раскрыли новые детали программы бесплатных поездок

В Укрзализныце раскрыли новые детали программы бесплатных поездок

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 16:12
обновлено: 16:38
Бесплатные УЗ-3000 — много ли украинцев планируют воспользоваться программой
Пассажиры в поезде. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы намерены воспользоваться бесплатными 3 000 км от Укрзализныци. В компанию поступают запросы от волонтеров и граждан о новой программе поддержки. Для части украинцев она станет отличной возможностью увидеться с родными и без дополнительной платы доехать до прифронтовых регионов.

Об этом заявил председатель правления компании-перевозчика Александр Перцовский в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Много ли украинцев воспользуются программой УЗ-3000

По словам Перцовского, в УЗ ожидают большой спрос на новую программу УЗ-3000. Он подчеркнул, что она должна стимулировать путешествия именно в непиковый период, когда вагоны идут полупустыми.

Председатель правления компании-перевозчика сообщил, что основная часть программы заработает в январе-феврале, когда уменьшится спрос на железнодорожные перевозки, а первые точечные предложения для прифронтовых регионов будут доступны уже в декабре. УЗ завершает техническую подготовку программы и обещает обнародовать первые показатели после ее запуска.

Перцовский рассказал, что сейчас компания получает много вопросов об условиях программы поддержки. Он также добавил, что УЗ-3000 дает возможность волонтерам бесплатно посетить прифронтовые города, а гражданам — побывать в гостях у родных.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы забыли свои вещи в поезде. В УЗ сообщили об алгоритме действий в такой ситуации.

Также писали, что пассажиры УЗ могут воспользоваться новым сервисом онлайн-заказа инклюзивного вагона, который был создан для людей с инвалидностью.

поездки Укрзализныця путешествие поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
