Если забыли вещи в вагоне Укрзализныци - куда обращаться

Украинцы любят путешествовать Укрзализныцей, ведь не только удобно, но и довольно выгодно. Однако с каждым пассажиром может произойти досадная ситуация — можно потерять свои вещи в поезде. Однако в таком случае не стоит паниковать — надо как можно быстрее обратиться на горячую линию компании.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Как найти потерянные в поезде вещи

В компании сообщили, что проводники находят и возвращают около 63% вещей, которые теряют пассажиры. В УЗ удивили украинцев интересными находками.

В частности, путешественники теряли номерные знаки для автомобиля, церковную шапку, детский горшок, тепловизор, рулон линолеума, медицинский корсет, конную амуницию, капы для зубов, аппарат для выращивания семян, шахматную доску и многое другое.

Чаще всего проводники находят кошельки, игрушки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы и ключи. В УЗ порекомендовали пассажирами перед выходом из поезда проводить "переучет" своих вещей и документов.

В компании сообщили, что в случае потери вещи нужно заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться за помощью в контакт-центр по телефону 0 800 503 11. Сообщить о пропаже можно службу поддержки УЗ в мессенджерах Apple Messages, Telegram, Viber или Facebook Messenger.

