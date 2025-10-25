Видео
Дефицит билетов на электрички — в УЗ ответили, с чем связан

Дата публикации 25 октября 2025 20:25
обновлено: 20:30
Пассажиры остались на перроне — в УЗ объяснили, почему не хватает мест на поезд Чоп-Львов
Проводник проверяет билет. Фото: УНИАН

Пассажиры Укрзализныци осенью сталкиваются с нехваткой билетов не только на поезда, а на электрички. Часть граждан вынуждена ждать часами на холодном перроне, чтобы добраться на работу или вернуться домой. Дефицит, в частности, наблюдается на маршруте поезда 6502/6166 Чоп — Львов.

Об этом рассказал пользователь bodyaa.228 в соцсети Threads.

Нехватка билетов на электрички УЗ

Пассажир опубликовал кадры, на которых большая толпа взрослых и детей ждет свой рейс на пустом перроне. Он обратился к Укрзализныце с просьбой прокомментировать ситуацию с острой нехваткой билетов на электричку на Львов.

"Электропоезд 6502/6166 Чоп — Львов, воскресенье, 4 вагона на Львов. Видно, какое отношение к людям, когда половина пассажиров остается на перроне, потому что элементарно невозможно залезть в вагон", — написал он.

В компании объяснили, что громады Закарпатья и Львовщины до сих пор не компенсировали убытки за перевозку льготников. Сейчас у УЗ недостаточно средств, чтобы отремонтировать и запустить дополнительные вагоны во Львов.

"Как только получим возмещение — отремонтируем вагоны и увеличим количество мест в поездах", — добавили там.

Електричка Львів - Чоп - фото 1
Пассажиры жалуются на УЗ. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимость билета, ни стоимость плацкарты.

Также мы писали, во сколько украинцам обойдутся билеты на популярные международные направления Укрзализныци. Цены варьируются от 900 до 5600 гривен.

Укрзализныця путешествие соцсети поезда билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
