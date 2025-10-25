Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Дефіцит квитків на електрички — в УЗ відповіли, з чим пов'язаний

Дефіцит квитків на електрички — в УЗ відповіли, з чим пов'язаний

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 20:30
Пасажири залишилися на пероні — в УЗ пояснили, чому не вистачає місць на поїзд Чоп-Львів
Провідник перевіряє квиток. Фото: УНІАН

Пасажири Укрзалізниці восени стикаються з нестачею квитків не лише на потяги, а й на електрички. Частина громадян вимушена чекати годинами на холодному пероні, щоб дістатися на роботу чи повернутися додому. Дефіцит, зокрема, спостерігається на маршруті потяга 6502/6166 Чоп — Львів.

Про це розповів користувач bodyaa.228 в соцмережі Threads.

Реклама
Читайте також:

Нестача квитків на електрички УЗ

Пасажир опублікував кадри, на яких великий натовп дорослих та дітей чекає свій рейс на пустому пероні. Він звернувся до Укрзалізниці із проханням прокоментувати ситуацію з гострою нестачею квитків на електричку на Львів.

"Електропоїзд 6502/6166 Чоп — Львів, неділя, 4 вагони на Львів. Видно, яке відношення до людей, коли половина пасажирів залишається на пероні, бо елементарно неможливо залізти у вагон", — написав він.

В компанії пояснили, що громади Закарпаття та Львівщини досі не компенсували збитки за перевезення пільговиків. Наразі в УЗ недостатньо коштів, щоб відремонтувати та запустити додаткові вагони до Львова.

"Як тільки отримаємо відшкодування — відремонтуємо вагони й збільшимо кількість місць у поїздах", — додали там.

Електричка Львів - Чоп - фото 1
Пасажири скаржаться на УЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, у скільки українцям обійдуться квитки на популярні міжнародні напрямки Укрзалізниці. Ціни варіюються від 900 до 5600 гривень.

Укрзалізниця подорож соцмережі поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації