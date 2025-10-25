Пасажири залишилися на пероні — в УЗ пояснили, чому не вистачає місць на поїзд Чоп-Львів

Провідник перевіряє квиток. Фото: УНІАН

Пасажири Укрзалізниці восени стикаються з нестачею квитків не лише на потяги, а й на електрички. Частина громадян вимушена чекати годинами на холодному пероні, щоб дістатися на роботу чи повернутися додому. Дефіцит, зокрема, спостерігається на маршруті потяга 6502/6166 Чоп — Львів.

Про це розповів користувач bodyaa.228 в соцмережі Threads.

Нестача квитків на електрички УЗ

Пасажир опублікував кадри, на яких великий натовп дорослих та дітей чекає свій рейс на пустому пероні. Він звернувся до Укрзалізниці із проханням прокоментувати ситуацію з гострою нестачею квитків на електричку на Львів.

"Електропоїзд 6502/6166 Чоп — Львів, неділя, 4 вагони на Львів. Видно, яке відношення до людей, коли половина пасажирів залишається на пероні, бо елементарно неможливо залізти у вагон", — написав він.

В компанії пояснили, що громади Закарпаття та Львівщини досі не компенсували збитки за перевезення пільговиків. Наразі в УЗ недостатньо коштів, щоб відремонтувати та запустити додаткові вагони до Львова.

"Як тільки отримаємо відшкодування — відремонтуємо вагони й збільшимо кількість місць у поїздах", — додали там.

Пасажири скаржаться на УЗ. Фото: скриншот

