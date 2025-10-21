Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Українці зможуть покататися на ретро-потягах — де придбати квитки

Українці зможуть покататися на ретро-потягах — де придбати квитки

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 17:06
Укрзалізниця анонсувала новий маршрут — де курсуватимуть ретро-потяги
Ретропаротяг Укрзалізниці. Фото: shotam.info

Наступними вихідними, 1 та 2 листопада, Укрзалізниця проводитиме фестиваль "ГАЙ ГУДЕ! 2025". Українці протягом цих двох днів отримають можливість покататися на ретро-поїздах найдовшою вузькоколійкою в Європі, дізнатися багато нового про створення залізниці, придбати цікаві сувеніри та скуштувати смачні страви. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Читайте також:

Фестиваль УЗ

На перші дні листопада компанія додала 4 ретропоїзди: Гайворон — Бершадь, Гайворон — Передбужжя, Гайворон — Джулинка, Гайворон — Зятківці, Гайворон — Хащувате. Квитки на туристичні ретро-поїзди вже доступні у мобільному застосунку, на сайті Укрзалізниці та в касах вокзалів.

В Гайвороні також буде організована виставка ретротехніки, на якій українцям покажуть старовинні вагони, локомотиви, спецтехніку та унікальні експонати. На відвідувачів також чекає вечірня музична програма, ярмарки та фудкорти зі смачними стравами та сувенірами, а також цікаві майстер-класи й спортивні заходи для дітей та дорослих.

None - фото 1
Розклад ретро-потягів на 1 листопада. Фото: пресслужба УЗ
None - фото 2
Розклад ретро-потягів на 2 листопада. Фото: пресслужба УЗ

Щоб мешканцям інших міст було зручно дістатись на подію —  УЗ додасть спеціальні безпересадкові вагони до Гайворона з Києва, Львова, Одеси та Вінниці. Вони відправлятимуться ввечері 31 жовтня та 1 листопада, а повернуться 1, 2 листопада.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, у скільки українцям обійдуться квитки на популярні міжнародні напрямки Укрзалізниці. Ціни варіюються від 900 до 5 600 гривень.

Укрзалізниця подорож фестиваль поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
