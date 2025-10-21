Укрзалізниця анонсувала новий маршрут — де курсуватимуть ретро-потяги

Ретропаротяг Укрзалізниці. Фото: shotam.info

Наступними вихідними, 1 та 2 листопада, Укрзалізниця проводитиме фестиваль "ГАЙ ГУДЕ! 2025". Українці протягом цих двох днів отримають можливість покататися на ретро-поїздах найдовшою вузькоколійкою в Європі, дізнатися багато нового про створення залізниці, придбати цікаві сувеніри та скуштувати смачні страви.

Фестиваль УЗ

На перші дні листопада компанія додала 4 ретропоїзди: Гайворон — Бершадь, Гайворон — Передбужжя, Гайворон — Джулинка, Гайворон — Зятківці, Гайворон — Хащувате. Квитки на туристичні ретро-поїзди вже доступні у мобільному застосунку, на сайті Укрзалізниці та в касах вокзалів.

В Гайвороні також буде організована виставка ретротехніки, на якій українцям покажуть старовинні вагони, локомотиви, спецтехніку та унікальні експонати. На відвідувачів також чекає вечірня музична програма, ярмарки та фудкорти зі смачними стравами та сувенірами, а також цікаві майстер-класи й спортивні заходи для дітей та дорослих.

Розклад ретро-потягів на 1 листопада. Фото: пресслужба УЗ

Розклад ретро-потягів на 2 листопада. Фото: пресслужба УЗ

Щоб мешканцям інших міст було зручно дістатись на подію — УЗ додасть спеціальні безпересадкові вагони до Гайворона з Києва, Львова, Одеси та Вінниці. Вони відправлятимуться ввечері 31 жовтня та 1 листопада, а повернуться 1, 2 листопада.

