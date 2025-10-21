Видео
Видео

Главная Путешествия Украинцы смогут покататься на ретро-поездах — где купить билеты

Украинцы смогут покататься на ретро-поездах — где купить билеты

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 18:12
обновлено: 17:06
Укрзализныця анонсировала новый маршрут - где будут курсировать ретро-поезда
Ретропаровоз Укрзализныци. Фото: shotam.info

В следующие выходные, 1 и 2 ноября, Укрзализныця будет проводить фестиваль "ГАЙ ГУДЕ! 2025". Украинцы в течение этих двух дней получат возможность покататься на ретро-поездах по самой длинной узкоколейке в Европе, узнать много нового о создании железной дороги, приобрести интересные сувениры и попробовать вкусные блюда.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также:

Фестиваль УЗ

На первые дни ноября компания добавила 4 ретропоезда: Гайворон — Бершадь, Гайворон — Передбужье, Гайворон — Джулинка, Гайворон — Зятковцы, Гайворон — Хащуватое. Билеты на туристические ретро-поезда уже доступны в мобильном приложении, на сайте Укрзализныци и в кассах вокзалов.

В Гайвороне также будет организована выставка ретротехники, на которой украинцам покажут старинные вагоны, локомотивы, спецтехнику и уникальные экспонаты. Посетителей также ждет вечерняя музыкальная программа, ярмарки и фудкорты с вкусными блюдами и сувенирами, а также интересные мастер-классы и спортивные мероприятия для детей и взрослых.

None - фото 1
Расписание ретро-поездов на 1 ноября. Фото: пресс-служба УЗ
None - фото 2
Расписание ретро-поездов на 2 ноября. Фото: пресс-служба УЗ

Чтобы жителям других городов было удобно добраться на событие — УЗ добавит специальные беспересадочные вагоны в Гайворон из Киева, Львова, Одессы и Винницы. Они будут отправляться вечером 31 октября и 1 ноября, а вернутся — 1, 2 ноября.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимости билета, ни стоимости плацкарты.

Также мы писали, во сколько украинцам обойдутся билеты на популярные международные направления Укрзализныци. Цены варьируются от 900 до 5 600 гривен.

Укрзализныця путешествие фестиваль поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
