Укрзализныця анонсировала новый маршрут - где будут курсировать ретро-поезда

Ретропаровоз Укрзализныци. Фото: shotam.info

В следующие выходные, 1 и 2 ноября, Укрзализныця будет проводить фестиваль "ГАЙ ГУДЕ! 2025". Украинцы в течение этих двух дней получат возможность покататься на ретро-поездах по самой длинной узкоколейке в Европе, узнать много нового о создании железной дороги, приобрести интересные сувениры и попробовать вкусные блюда.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На первые дни ноября компания добавила 4 ретропоезда: Гайворон — Бершадь, Гайворон — Передбужье, Гайворон — Джулинка, Гайворон — Зятковцы, Гайворон — Хащуватое. Билеты на туристические ретро-поезда уже доступны в мобильном приложении, на сайте Укрзализныци и в кассах вокзалов.

В Гайвороне также будет организована выставка ретротехники, на которой украинцам покажут старинные вагоны, локомотивы, спецтехнику и уникальные экспонаты. Посетителей также ждет вечерняя музыкальная программа, ярмарки и фудкорты с вкусными блюдами и сувенирами, а также интересные мастер-классы и спортивные мероприятия для детей и взрослых.

Расписание ретро-поездов на 1 ноября. Фото: пресс-служба УЗ

Расписание ретро-поездов на 2 ноября. Фото: пресс-служба УЗ

Чтобы жителям других городов было удобно добраться на событие — УЗ добавит специальные беспересадочные вагоны в Гайворон из Киева, Львова, Одессы и Винницы. Они будут отправляться вечером 31 октября и 1 ноября, а вернутся — 1, 2 ноября.

