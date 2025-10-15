Видео
От 700 до почти 4000 гривен — цены на билеты УЗ в Европу

От 700 до почти 4000 гривен — цены на билеты УЗ в Европу


Дата публикации 15 октября 2025 15:15
Сколько стоят билеты Укрзализныци в Европу в 2025 году — направления и стоимость
Пассажиры в поезде. Фото: Новини.LIVE

Путешествия Укрзализныцей это не только доступно, но и комфортно, особенно на большие расстояния. К счастью, у украинцев есть возможность отправиться во многие города Европы поездами. Сейчас есть много маршрутов из Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Мукачево и Ужгорода.

Цены на билеты на международные направления УЗ проанализировало издание "Слово и дело".

Читайте также:

Сколько стоят билеты УЗ в города Европы

В частности, из Киева можно добраться до Польши. В Перемышль билет в среднем обойдется в 2500 гривен, в Хелм — 2900 гривен, а в Варшаву — 5300 гривен. Из столицы также можно добраться до столицы Венгрии Будапешта за 3900 гривен, до австрийской Вены за 4500 гривен, а до Кишинева за 3400 гривен.

Из Львова поезда курсируют в польский Перемышль — билет стоит 900 гривен, а также в венгерский Будапешт — билет обойдется в 2800 гривен. Также из города Льва за 3600 гривен можно добраться до австрийской Вены.

В польский Перемышль также следуют поезда из Днепра и Харькова. Билеты стоят 3200 гривен. Из Одессы место в вагоне купе будет стоить 2700 гривен. Из этих украинских городов также можно добраться до Хелма, из Харькова билет будет стоить 3600 гривен, а из Днепра — 3800 гривен.

Из Мукачево и Ужгорода за билет в Будапешт придется отдать около 2000 гривен. Место в вагоне второго класса поезда до словацкого города Кошице из Мукачево и Ужгорода обойдется примерно в 700 гривен. Рейс в Вену будет стоить из Ужгорода — до 3600 гривен, а из Мукачево — 3000 гривен.

None - фото 1
Билеты УЗ в Европу. Фото: Слово и дело

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимости билета, ни стоимости плацкарты.

Также мы писали, что в Европе запустят уникальный поезд. В каждом купе будут условия, приближенные к гостиничному номеру.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
