Когда бортпроводницы уходят на пенсию и существуют ли ограничения

Дата публикации 15 октября 2025 05:12
Во сколько лет бортпроводницы уходят на пенсию — существуют ли ограничения
Многим работа бортпроводницы кажется буквально мечтой — каждый день новая страна, куча знакомств и красивая форма, но представительницы этой профессии часто сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за постоянных перелетов. Однако требования к возрасту у стюардесс в разных частях мира имеют свои отличия.

Об этом рассказала бортпроводница Татьяна Иванихина в TikTok.

Читайте также:

Когда уходят на пенсию стюардессы

Бортпроводница объяснила, что в Украине до начала полномасштабного вторжения России и закрытия неба действовало правило 10 лет. То есть после 10 лет в небе работник авиации должен был проработать такой же срок на земле — в аэропорту на регистрации, представителем авиакомпании и прочее.

Однако Татьяна подчеркнула, что в авиации не предусмотрено предельного возраста пребывания в должности стюардессы. То есть, они могут летать столько, сколько захотят, конечно, если им позволяет врач. Бортпроводница также объяснила, что пенсию будет выплачивать страна, на которую работает представитель авиации, возраст выхода на заслуженный отдых каждое государство определяет отдельно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 6 новых рейсов из польского города Вроцлав, часть из которых будет доступна уже с конца 2025 года.

Также мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

авиарейсы пенсии путешествие возраст туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
