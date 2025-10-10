Wizz Air добавил новые рейсы из Вроцлава - направления

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Wizz Air

Известный венгерский лоукостер Wizz Air добавил 6 новых рейсов из польского города Вроцлав. В этом городе проживает много украинцев, которые сбежали от войны, поэтому нашим гражданам будет значительно выгоднее добраться до желанных курортов и городов. Часть новых маршрутов будет доступна уже с конца 2025 года.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Wizz Air анонсировал новые полеты из Вроцлава

Отмечается, что в июне 2026 года компания расширит базу во Вроцлаве на самолет Airbus A321neo, который откроет новые рейсы в:

Гран-Канарию (Испания) — с 5 декабря 2025 года;

Катанию (Италия) — с 30 марта 2026 года;

Охриду (Северная Македония) — с 7 июня 2026 года;

Варны (Болгария) — с 15 июня 2026 года;

Кефлавика (Исландия) — с 16 июня 2026 года;

Дортмунда (Германия) — с 25 октября 2026 года.

Также с июня 2026 года Wizz Air увеличит количество рейсов из Вроцлава в Барселону (Испания), Бари (Италия), Тирану (Албания) и Малагу (Испания). Билеты на новые направления уже доступны на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.

