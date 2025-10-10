Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Wizz Air запускает рейсы из Польши — куда можно будет полететь

Wizz Air запускает рейсы из Польши — куда можно будет полететь

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 07:55
Wizz Air добавил новые рейсы из Вроцлава - направления
Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Wizz Air

Известный венгерский лоукостер Wizz Air добавил 6 новых рейсов из польского города Вроцлав. В этом городе проживает много украинцев, которые сбежали от войны, поэтому нашим гражданам будет значительно выгоднее добраться до желанных курортов и городов. Часть новых маршрутов будет доступна уже с конца 2025 года.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Реклама
Читайте также:

Wizz Air анонсировал новые полеты из Вроцлава

Отмечается, что в июне 2026 года компания расширит базу во Вроцлаве на самолет Airbus A321neo, который откроет новые рейсы в:

  • Гран-Канарию (Испания) — с 5 декабря 2025 года;
  • Катанию (Италия) — с 30 марта 2026 года;
  • Охриду (Северная Македония) — с 7 июня 2026 года;
  • Варны (Болгария) — с 15 июня 2026 года;
  • Кефлавика (Исландия) — с 16 июня 2026 года;
  • Дортмунда (Германия) — с 25 октября 2026 года.

Также с июня 2026 года Wizz Air увеличит количество рейсов из Вроцлава в Барселону (Испания), Бари (Италия), Тирану (Албания) и Малагу (Испания). Билеты на новые направления уже доступны на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Индия и Китай возобновят прямые рейсы после пятилетнего перерыва. Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo объявила о полетах между Колкатой (Индия) и Гуанчжоу (Китай) уже с конца октября этого года.

Также мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Польша авиарейсы авиабилеты путешествие Wizz Air туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации